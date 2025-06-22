Чоловік прилетів у відпустку до Дубая, але його депортували: причина його здивувала (фото)

Британець разом з нареченою та донькою прилетіли в Дубай, однак потім чоловіка депортували. Згодом він дізнався неймовірну причину його висилання з ОАЕ — головною причиною було його татуювання на обличчі.

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34-річний Джордан Гоумен прибув до аеропорту Дубаю разом зі своєю нареченою Терезою донькою Кейк, де планував провести тижневу відпустку. Та після прибуття чоловіка зупинили митники: його утримували шість годин, а згодом відмовили у в’їзді — через татуювання на обличчі, повідомляє Metro.

"Це повністю мене розбило. Відчуваю, що мене жорстоко дискримінували. Моя наречена плакала. У місцевому законі немає жодної заборони на татуювання на обличчі — такого просто немає", — розповідає чоловік..

Джордан та його наречена Тереза є великими фанатами тату (фото:SWNS

За його словами, цей інцидент змусив його почуватись "огидно" і остаточно відбив бажання повертатися до Еміратів, а раніше це була його улюблена країна.

"Більше я туди не поїду. Я втратив усі гроші лише через тату на обличчі", — сказав Джордан. Наразі чоловік повернувся до Манчестера та каже, що йому повернули паспорт лише після прибуття додому.

"Лише коли я приземлився у Великій Британії, мені повернули паспорт, який забрали при депортації", — зізнається чоловік, додавши, що наразі не має планів щодо подачі позову проти авіакомпанії чи ОАЕ.

Журналісти видання звернулися до адміністрації аеропорту Дубая та Департаменту з питань туризму ОАЕ з проханням про коментар. На момент публікації матеріалу відповіді на запит журналістів не надійшло.

Раніше повідомлялося, як відомий актор витратив понад $200 тисяч на видалення татуювань. Піт Девідсон веде абсолютно тверезий спосіб життя, а перші татуювання почав видаляти ще 2020 року.

Згодом стало відомо, що жінка зробила тату за малюнком 7-річного сина. Вона вирішила зберегти дитячу творчість намалюнок із піратами на татуювання, яке швидко стало вірусним.