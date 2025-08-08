Ідеальна геометрія: чоловік зробив нестандартне тату на своєму тілі (фото)

Американсько-німецький татуювальник і дизайнер Чейм Малчев відомий завдяки своїм оригінальним і незвичним роботам для клієнтів. Одна з нещодавніх, коли майстер тату зробив, було ідеальне коло по всьому об'єму тіла чоловіка.

Оригінальність татуювання полягає у тому, що чоловік попросив зробити малюнок чіткого контуру круга, коли він згинає руки в лікті, як це видно на світлинах майстра в Instagram.

Світлини Чейма стали вірусними — вони набрали понад 380 тис. лайків і понад три тисячі коментарів. На світлинах можна побачити, як майстру вдалося втілили форму ідеального кола.

Автор у своєму дописі заявив, що ця робота була доволі тривалою та незвичною. Однак фінальний результат його дуже потішив, хоч ця робота тривала з минулої зими аж до серпня цього року.

Тату в стилі ідеального кола Фото: Instagram Вид татуювання ззаду Фото: Instagram

"Завершив роботу над передньою частиною! Вид ззаду, зроблений минулої зими, тепер повністю зажила і має чудовий вид. Величезне дякую за довіру — я безмежно радий, як все вийшло", — прокоментував своє завершене тату майстер.

Сам Чейм Малчев відомий в мережі як оригінальний автор татуювань та зображень на тілі клієнтів. Він використовує прості геометричні фігури з подальшим ускладненням візуалізації.

В багатьох своїх роботах автор додає вигнуті, прямі, ламані та похилі лінії з використанням кіл, ромбів і трапецій. Незвичними є патерни та моделі образів, які є на тату Чейма — масивні фігури, які створюють відчуття ілюзії чи сюрреалістичного зображення.

Реакція соцмереж

У коментарях до посту Чейма, більшість заявили, що ніколи "нічого подібного в житті ще не бачили". Багато хто зацікавився тим, аби прийти до майстра та зробити собі "незвичний малюнок".

Найбільше юзерам сподобалися такі репліки:

"Хай йому грець, це — просто відпад!";

"Я такого ще не бачив у житті";

"А ви бачили, які він малюнки дівчатам робить? Просто неперевершено";

"Рука майстра просто божественна. Треба записатися до нього";

"Нереально, круто та шикарно!".

