Шестилетний ребенок проглотил ключ и молчал: врачи 3 дня ждали, что произойдет

Мать обратилась к врачам только на следующий день после инцидента. Несмотря на отсутствие симптомов, рентген выявил ключ в желудке ребенка. Через 72 часа предмет вышел естественным путем.

Шестилетнюю жительницу Эквадора госпитализировали после того, как она случайно проглотила металлический ключ во время игры со своим братом, сообщает NeedToKnow.

По словам ребенка, во время игры она нашла несколько ключей, один из которых положила в рот. Металлический предмет случайно проглотила, однако об инциденте сразу не сообщила.

Как отмечается, дети решили промолчать, опасаясь наказания. Только на следующий день, когда девочка начала испытывать тревогу и страх, мать решила обратиться к врачам.

Несмотря на отсутствие физических симптомов, в приемном отделении был проведен рентген, который показал инородное тело в животе. Поскольку ключ не вызвал осложнений, медики решили не проводить операцию, а ограничиться наблюдением.

Специалисты регулярно делали рентген, чтобы отследить перемещение объекта. Через 48 часов снимки показали, что ключ уже добрался до кишечника.

На третьи сутки после госпитализации ключ вышел естественным путем, не нанеся вреда организму.

Пациентку выписали без каких-либо осложнений. Как уточнили врачи, девочка чувствовала себя хорошо, а дальнейшие обследования не выявили отклонений.

