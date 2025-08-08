Шестирічна дитина проковтнула ключ і мовчала: лікарі 3 дні чекали, що станеться

Мати звернулася до лікарів лише наступного дня після інциденту. Попри відсутність симптомів, рентген виявив ключ у шлунку дитини. Через 72 години предмет вийшов природним шляхом.

Шестирічну мешканку Еквадору госпіталізували після того, як вона випадково проковтнула металевий ключ під час гри зі своїм братом, повідомляє NeedToKnow.

За словами дитини, під час гри вона знайшла кілька ключів, один із яких поклала до рота. Металевий предмет випадково проковтнула, однак про інцидент одразу не повідомила.

Як зазначається, діти вирішили промовчати, побоюючись покарання. Тільки наступного дня, коли дівчинка почала відчувати тривогу й страх, мати вирішила звернутися до лікарів.

Попри відсутність фізичних симптомів, у приймальному відділенні було проведено рентген, який показав сторонній предмет у животі. Оскільки ключ не спричинив ускладнень, медики вирішили не проводити операцію, а обмежитися спостереженням.

Фахівці регулярно робили рентген, щоб відстежити переміщення об'єкта. Через 48 годин знімки показали, що ключ уже дістався кишківника.

На третю добу після госпіталізації ключ вийшов природним шляхом, не завдавши шкоди організму.

Пацієнтку виписали без жодних ускладнень. Як уточнили лікарі, дівчинка почувалася добре, а подальші обстеження не виявили відхилень.

