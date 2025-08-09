Заставляют работать и молиться: монахи массово уходят из Шаолиня после реформ нового настоятеля

Строгий режим, введенный новым настоятелем в знаменитом храме, ограничивает время, которое монахи проводят за мобильными телефонами, предписывает им строгую диету и долгий рабочий день.

Новый настоятель знаменитого буддийского монастыря Шаолинь 59-летний Ши Инлэ после вступления в должность объявил о нескольких масштабных реформах, пишет South China Morning Post.

Он запретил коммерческие развлекательные представления монахов для публики, снизил цены на ритуалы, отменил плату на некоторые услуги и прикрыл храмовые и интернет-магазины, которые когда-то были основными источниками дохода. Кроме того, он настоял на том, что монастырь должен обеспечивать себя продуктами посредством фермерства.

Ши Инлэ выразил обеспокоенность тем, что некоторые монахи отклонились от духовного пути, не практикуют по-настоящему и не работают должным образом. По его словам, монахи докатились до того, что заказывали еду на вынос в комнатах для медитаций или во время песнопений слушали поп-музыку в наушниках. Поэтому была введена система отсева, в рамках которой монахи, не прошедшие специальную аттестацию в течение трех месяцев подряд, будут вынуждены покинуть монастырь.

Новые правила также ввели беспрецедентный уровень дисциплины в храме. Теперь монахам необходимо обязательно участвовать в молитвах в 4:30 утра, после чего заниматься сельским хозяйством, а затем после обеда практиковать дзенские боевые искусства.

Любые развлечения в храме запрещены, время использования мобильным телефоном сокращено до 30 минут, а диета теперь состоит в основном из овощей. Даже тофу монахам теперь разрешено есть только раз в неделю.

Монахи Шаолиня

Миряне назвали реформу образа жизни в Шаолине "Буддизмом 996", имея в виду рабочую культуру в некоторых китайских технологических компаниях, где сотрудники работают с 9 утра до 9 вечера шесть дней в неделю.

Сообщается, что это уже спровоцировало волну отставок. В течение недели после назначения нового настоятеля более 30 монахов уже покинули храм.

Напомним, ранее коммунистическая партия Китая отправила в отставку настоятеля Ши Юнсиня, которого заподозрили в финансовых и сексуальных скандалах.

На его место был назначен настоятель храма Белой лошади Ши Инлэ.