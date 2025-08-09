Змушують працювати і молитися: ченці масово йдуть із Шаоліня після реформ нового настоятеля

Суворий режим, запроваджений новим настоятелем у знаменитому храмі, обмежує час, який ченці проводять за мобільними телефонами, наказує їм сувору дієту і довгий робочий день.

Новий настоятель знаменитого буддійського монастиря Шаолінь 59-річний Ши Інле після вступу на посаду оголосив про кілька масштабних реформ, пише South China Morning Post.

Він заборонив комерційні розважальні вистави ченців для публіки, знизив ціни на ритуали, скасував плату на деякі послуги і прикрив храмові та інтернет-магазини, які колись були основними джерелами доходу. Крім того, він наполіг на тому, що монастир має забезпечувати себе продуктами за допомогою фермерства.

Ши Інле висловив стурбованість тим, що деякі ченці відхилилися від духовного шляху, не практикують по-справжньому і не працюють належним чином. За його словами, ченці докотилися до того, що замовляли їжу на винос у кімнатах для медитацій або під час піснеспівів слухали поп-музику в навушниках. Тому було запроваджено систему відсіву, в рамках якої ченці, які не пройшли спеціальної атестації протягом трьох місяців поспіль, будуть змушені покинути монастир.

Нові правила також запровадили безпрецедентний рівень дисципліни в храмі. Тепер ченцям необхідно обов'язково брати участь у молитвах о 4:30 ранку, після чого займатися сільським господарством, а потім після обіду практикувати дзенські бойові мистецтва.

Будь-які розваги в храмі заборонені, час користування мобільним телефоном скорочено до 30 хвилин, а дієта тепер складається переважно з овочів. Навіть тофу ченцям тепер дозволено їсти тільки раз на тиждень.

Ченці Шаоліня

Миряни назвали реформу способу життя в Шаоліні "Буддизмом 996", маючи на увазі робочу культуру в деяких китайських технологічних компаніях, де співробітники працюють з 9 ранку до 9 вечора шість днів на тиждень.

Повідомляється, що це вже спровокувало хвилю відставок. Протягом тижня після призначення нового настоятеля понад 30 ченців уже покинули храм.

Нагадаємо, раніше комуністична партія Китаю відправила у відставку настоятеля Ши Юнсіня, якого запідозрили у фінансових і сексуальних скандалах.

На його місце призначили настоятеля храму Білого коня Ши Інле.