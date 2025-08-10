Воздушная загадка: у пенсионера неоднократно исчезал самолет и возвращался исправным

75-летний Джейсон Хонг из города Йорба-Линда пережил странную серию событий: его легкомоторный самолет исчез из аэропорта уже дважды, но каждый раз загадочный пилот возвращал его обратно — еще и в исправном состоянии.

Джейсон Хонг недавно решил наведаться к своему любимому самолету — красно-белой Cessna Skyhawk 1958 года, которую он называет "старым сокровищем". Но когда 27 июля после службы в церкви он приехал на муниципальный аэродром Короны, своего самолета на месте не нашел, пишет Los Angeles Times.

Сначала мужчина подумал, что его могли переставить, но впоследствии выяснилось: кто-то без разрешения взлетал на его машине и вернул ее. Это произошло не впервые — полиция подтвердила, что самолет использовали несколько раз в июле, а затем снова оставляли в аэропортах.

29 июля Хонгу позвонили из полиции Ла-Верн: Cessna нашлась на аэродроме Brackett Field. Внутри были окурки и мусор. Владелец забрал аккумулятор, чтобы никто больше не смог взлететь, но через несколько дней самолет исчез снова. На этот раз его обнаружили уже на аэродроме Сан-Габриэль-Вэлли, причем с новым аккумулятором.

По словам Хонга, полет требует опыта, а потому тот, кто брал самолет, точно имел подготовку. Один из свидетелей даже рассказал, что видел за штурвалом женщину среднего возраста, которая неоднократно находилась в кабине.

Полиция не имеет подозреваемых и даже видео с камер, поэтому загадка остается нераскрытой. Тем временем владелец заковал самолет в цепь и не планирует летать, пока не проверит его техническое состояние.

"Это самое странное, что со мной случалось, — признается он. — Как будто кто-то залез ко мне в дом, но вместо того, чтобы что-то украсть, еще и установил новое окно".

