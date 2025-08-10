Повітряна загадка: у пенсіонера неодноразово зникав літак і повертався справним

75-річний Джейсон Хонг із міста Йорба-Лінда пережив дивну серію подій: його легкомоторний літак зник з аеропорту вже двічі, але кожного разу загадковий пілот повертав його назад — ще й у справному стані.

Related video

Джейсон Хонг нещодавно вирішив навідатися до свого улюбленого літака — червоно-білої Cessna Skyhawk 1958 року, яку він називає "старим скарбом". Але коли 27 липня після служби в церкві він приїхав на муніципальний аеродром Корони, свого літака на місці не знайшов, пише Los Angeles Times.

Спершу чоловік подумав, що його могли переставити, але згодом з’ясувалося: хтось без дозволу злітав на його машині та повернув її. Це сталося не вперше — поліція підтвердила, що літак використовували кілька разів у липні, а потім знову лишали в аеропортах.

29 липня Хонгу подзвонили з поліції Ла-Верн: Cessna знайшлася на летовищі Brackett Field. Усередині були недопалки та сміття. Власник забрав акумулятор, щоб ніхто більше не зміг злетіти, але за кілька днів літак зник знову. Цього разу його виявили вже на аеродромі Сан-Габріель-Веллі, причому з новим акумулятором.

За словами Хонга, політ потребує досвіду, а тому той, хто брав літак, точно мав підготовку. Один зі свідків навіть розповів, що бачив за штурвалом жінку середнього віку, яка неодноразово перебувала в кабіні.

Поліція не має підозрюваних і навіть відео з камер, тож загадка лишається нерозкритою. Тим часом власник закував літак у ланцюг і не планує літати, доки не перевірить його технічний стан.

"Це найдивніше, що зі мною траплялося, — зізнається він. — Наче хтось заліз до мене в дім, але замість того, щоб щось вкрасти, ще й встановив нове вікно".

Нагадаємо, король Великобританії виставив на продаж червоний восьмимісний гелікоптер Sikorsky 2009 року випуску, що належав королеві Єлизаветі II, з очікуваною ціною не менше 5 мільйонів фунтів стерлінгів.

Фокус також писав, що пасажирка літака перехитрила ліміт щодо багажу, зробивши немислиме з валізою.