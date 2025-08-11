36-летнего мужчину критикуют за его самое обычное хобби: он рассказал, чем занимается

36-летний мужчина рассказал, что друзья критикуют его за ежедневное многочасовое увлечение видеоиграми. В то же время он не понимает такой реакции, ведь, по его словам, те же самые близкие проводят еще больше времени за просмотром сериалов.

Related video

Именно такую позицию он рассказал одному другу, когда тот в очередной раз заговорил об увлечении мужчины видеоиграми, говорится в заметке автора поста в Reddit.

Сообщение 36-летнего геймера стало вирусным — набрало более 18 тыс. реакций на платформе. Он рассказывает, что до сих пор любит это занятие, но с возрастом понимал, что может играть около четырех часов в день. Потому что если дольше проводит времени за приставкой, то потом "начинают болеть глаза и появляется усталость".

"Но, конечно, знакомые и коллеги часто критикуют меня за это: "Ты уже слишком стар, чтобы играть в видеоигры" или типа "Как у тебя вообще есть время на видеоигры?". Я просто пожимаю плечами и говорю, что так мне нравится проводить досуг", — признает автор поста.

Игровая приставка PlayStation Фото: Из открытых источников

Однажды его старший друг снова напомнил о его увлечении видеоиграми. Но тот же близкий товарищ, по словам мужчины, пересмотрел четыре сезона одного сериала за две недели.

"Это означает, что он фактически смотрел его почти по четыре часа ежедневно. Поэтому я задаю ему вопрос: "Какая разница между тем, что я играю в видеоигры четыре часа, и тем, что ты смотришь сериал четыре часа подряд?". Он сразу растерялся и начал что-то мямлить о том, что видеоигры — это для детей и так далее", — рассказывает автор поста.

Он признается, что не собирается бросать видеоигры, несмотря на критику. В то же время он признается, что его немного раздражает, что "видеоигры до сих пор имеют такой стереотип, особенно когда речь идет о знакомствах".

Реакция соцсетей

В комментариях к сообщению мужчины, он нашел поддержку среди пользователей, которые тоже любят это занятие. Больше всего положительных отзывов и поддержки получили такие реплики:

"Мне 48, и я до сих пор играю. Недавно начала играть в Skyrim";

"Мы выросли с видеоиграми, и если это дозировано, то в чем проблема?";

"Я посмеялся, как фанат фильмов критикует фаната приставки. Смешно получилось";

"Мне вот 43 недавно было, и я до сих пор люблю играть. В меру, конечно, но это увлечение никуда не делось";

"Лучше уж видеоигры, чем незаконное занятие или что-то хуже".

Ранее Фокус рассказывал, что разработчики Elder Scrolls Online заявили о сокращении с работы. Хотя издатель представляет эти сокращения как стратегические, оставшиеся разработчики пытаются понять, как этот скелетный персонал сможет продолжать выпускать популярные игры.

Впоследствии стало известно, как дочь женщины заговорила на языке из видеоигры. Сначала женщина подумала, что это просто забавная детская игра со звуками, но все оказалось не так просто.