"Это не нормально": разработчики Elder Scrolls Online высказались о внезапных сокращениях

ZeniMax Online Studios, команда, стоящая за The Elder Scrolls Online, переживает тяжелые времена после новой волны увольнений, инициированной Microsoft. Хотя издатель представляет эти сокращения как стратегические, оставшиеся разработчики пытаются понять, как этот скелетный персонал сможет продолжать выпускать популярные игры.

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Это решение, являющееся частью более масштабной программы сокращения 9000 рабочих мест в игровом подразделении технологического гиганта, привело к уходу опытных разработчиков и даже к отмене незаявленной MMO-игры, которая, по словам инсайдеров, имела серьезный потенциал, сообщает PC Gamer.

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Увольнения произошли быстро и без церемоний. По словам нескольких сотрудников, многие узнали о том, что остались без работы, когда их электронная почта и аккаунты в Slack перестали работать. Как ни странно для технологического гиганта, коммуникация отсутствовала. В результате хаос перекинулся на личные серверы Discord, где сотрудники цеплялись за слухи и неопределенность. Для некоторых внезапное отключение было как удар, лишивший их возможности дышать.

Хотя многие остались анонимными, некоторые, такие как Пейдж Брэнсон и Отем Митчелл, решили высказаться публично. Брэнсон не стал церемониться, назвав действия Microsoft "предательством доверия высшей степени". Митчелл поддержала эту точку зрения, назвав увольнения дегуманизирующими и пустыми, независимо от того, как корпоративный PR пытается их приукрасить. Ветераны-разработчики с более чем десятилетним стажем были уволены без прощания. "Отвратительно" — так описала это Митчелл, и мало кто с ней не согласится.

Репутация Microsoft в игровом мире становится до боли знакомой многим, наблюдающим за индустрией: приобрести, эксплуатировать, выбросить. Уничтожение в 2024 году проекта Blizzard и закрытие Tango Gameworks и Arkane Austin были, судя по всему, лишь разминкой. Теперь к этому списку присоединилась ZeniMax, а также отмененные проекты, такие как Perfect Dark и Everwild. Как говорит Брэнсон, осталась лишь зияющая дыра на месте институциональных знаний — роли, которые когда-то выполняли люди с большим опытом, теперь сведены к строкам в таблице.

Несмотря на недавние победы, такие как успешная профсоюзная организация команды ZeniMax QA, моральный дух сотрудников упал. Пережившие волну сокращений описывают атмосферу как напряженную, горькую и разрушающую мораль. Митчелл подытожил это настроение так: "Этот остаток работников каким-то образом должен продолжать выпускать игры, которые будут претендовать на награды".

Что будет дальше, никто не знает, но идея о том, что горящее творчество процветает в атмосфере страха, неопределенности и опустевших каналов Slack, кажется скорее фантазией, чем реальностью.

Ранее Фокус писал о том, что Bethesda создает "нечто иное", говоря про The Elder Scrolls VI. Давний разработчик из Bethesda Game Studios Курт Кульманн поделился откровенными мыслями об игре, в создании которой он принимал участие, но в разработке которой на этот раз не будет участвовать.

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