"Они создают нечто иное": разработчик высказался о будущей The Elder Scrolls VI

Почти семь лет после дебюта тизера, The Elder Scrolls VI по-прежнему окутана тайной, а давний разработчик из Bethesda Game Studios Курт Кульманн поделился откровенными мыслями об игре, в создании которой он принимал участие, но в разработке которой на этот раз не будет участвовать.

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Известный своим глубоким участием в создании Oblion и Skyrim, Кульманн стоит перед необычной перспективой войти в Tamriel как обычный игрок, не зная, как он отреагирует на то, что создаст новая команда без его части в разработке новой главы легендарной франшизы, сообщает GamesRadar+.

В недавнем интервью на YouTube Курт Кульманн сравнил свое нынешнее отношение к TESVI с тем, что он чувствовал, наблюдая за развитием The Elder Scrolls Online. Этот проект, созданный отдельной студией, был в значительной степени самостоятельным — так же, как и следующая основная часть серии. "Они создают нечто иное, чем то, что сделали бы мы, — отметил он, - это не значит, что игра плохая — просто она незнакомая и, возможно, неузнаваемая для тех, кто когда-то формировал ДНК серии".

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В отличие от прошлых игр, где отпечатки Кульманна были повсюду в мифологии и построении мира, на этот раз он находится в неведении по поводу эволюции лора игры. "Для меня это определенно будет новый опыт", — сказал он, признав, что абсолютно ничего не знает о проекте. Кульманн намекнул, что в том, чтобы быть фанатом, а не создателем, есть определенная свобода — нет ожиданий, которым нужно соответствовать, нет изменений, которые нужно утверждать, только возможность исследовать.

Полное интервью с Куртом Клуьманном на Youtube канале KIWI TALKZ

На данный момент статус TESVI остается одной из величайших загадок в мире игр. С момента мимолетного тизера на E3 2018 обновления в инфополе игры были минимальными и загадочными. Пока фанаты продолжают строить догадки, а ветераны разработки, такие как Кульманн, ждут с не меньшим нетерпением, одно можно сказать наверняка: чем бы ни стала The Elder Scrolls VI, она будет нести на себе груз наследия, любопытства и огромного давления, чтобы оправдать 14-летнее ожидание после The Elder Scrolls V Skyrim, произведшей революцию в индустрии.

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