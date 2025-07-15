"Вони створюють щось інше": розробник висловився про майбутню The Elder Scrolls VI

Майже сім років після дебюту тизера, The Elder Scrolls VI, як і раніше, оповита таємницею, а давній розробник із Bethesda Game Studios Курт Кульманн поділився відвертими думками про гру, у створенні якої він брав участь, але в розробці якої цього разу не братиме участі.

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Відомий своєю глибокою участю у створенні Oblion і Skyrim, Кульманн стоїть перед незвичною перспективою увійти в Tamriel як звичайний гравець, не знаючи, як він відреагує на те, що створить нова команда без його участі в розробці нового розділу легендарної франшизи, повідомляє GamesRadar+.

У недавньому інтерв'ю на YouTube Курт Кульманн порівняв своє нинішнє ставлення до TESVI з тим, що він відчував, спостерігаючи за розвитком The Elder Scrolls Online. Цей проєкт, створений окремою студією, був значною мірою самостійним — так само, як і наступна основна частина серії. "Вони створюють щось інше, ніж те, що зробили б ми, — зазначив він, — це не означає, що гра погана — просто вона незнайома і, можливо, невпізнанна для тих, хто колись формував ДНК серії".

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На відміну від минулих ігор, де відбитки Кульманна були всюди в міфології та побудові світу, цього разу він перебуває в невіданні з приводу еволюції лора гри. "Для мене це безумовно буде новий досвід", — сказав він, визнавши, що абсолютно нічого не знає про проєкт. Кульманн натякнув, що в тому, щоб бути фанатом, а не творцем, є певна свобода — немає очікувань, яким потрібно відповідати, немає змін, які потрібно затверджувати, тільки можливість досліджувати.

Повне інтерв'ю з Куртом Клуьманном на Youtube каналі KIWI TALKZ

На даний момент статус TESVI залишається однією з найбільших загадок у світі ігор. З моменту швидкоплинного тизера на E3 2018 поновлення в інфополі гри були мінімальними і загадковими. Поки фанати продовжують будувати здогади, а ветерани розробки, такі як Кульманн, чекають з не меншим нетерпінням, одне можна сказати напевно: чим би не стала The Elder Scrolls VI, вона буде нести на собі тягар спадщини, цікавості та величезного тиску, щоб виправдати 14-річне очікування після The Elder Scrolls V Skyrim, що зробила революцію в індустрії.

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