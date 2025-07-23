"Це не нормально": розробники Elder Scrolls Online висловилися про раптові скорочення

ZeniMax Online Studios, команда, що стоїть за The Elder Scrolls Online, переживає важкі часи після нової хвилі звільнень, ініційованої Microsoft. Хоча видавець представляє ці скорочення як стратегічні, розробники, що залишилися, намагаються зрозуміти, як цей скелетний персонал зможе продовжувати випускати популярні ігри.

Related video

Це рішення, що є частиною масштабнішої програми скорочення 9000 робочих місць в ігровому підрозділі технологічного гіганта, призвело до відходу досвідчених розробників і навіть до скасування незаявленої MMO-гри, яка, за словами інсайдерів, мала серйозний потенціал, повідомляє PC Gamer.

Важливо

Одразу кілька ігор за Fallout перебувають у розробці: що розповів інсайдер

Звільнення відбулися швидко і без церемоній. За словами кількох співробітників, багато хто дізнався про те, що залишився без роботи, коли їхня електронна пошта та акаунти в Slack перестали працювати. Як не дивно для технологічного гіганта, комунікація була відсутня. У результаті хаос перекинувся на особисті сервери Discord, де співробітники чіплялися за чутки і невизначеність. Для декого раптове відключення було як удар, що позбавив їх можливості дихати.

Хоча багато хто залишився анонімним, деякі, такі як Пейдж Бренсон і Отем Мітчелл, вирішили висловитися публічно. Бренсон не став церемонитися, назвавши дії Microsoft "зрадою довіри найвищого ступеня". Мітчелл підтримала цю точку зору, назвавши звільнення дегуманізуючими і порожніми, незалежно від того, як корпоративний PR намагається їх прикрасити. Ветерани-розробники з більш ніж десятирічним стажем були звільнені без прощання. "Огидно" — так описала це Мітчелл, і мало хто з нею не погодиться.

Репутація Microsoft в ігровому світі стає до болю знайомою багатьом, хто спостерігає за індустрією: придбати, експлуатувати, викинути. Знищення у 2024 році проєкту Blizzard і закриття Tango Gameworks та Arkane Austin були, судячи з усього, лише розминкою. Тепер до цього списку приєдналася ZeniMax, а також скасовані проєкти, такі як Perfect Dark і Everwild. Як каже Бренсон, залишилася лише зяюча діра на місці інституційних знань — ролі, які колись виконували люди з великим досвідом, тепер зведені до рядків у таблиці.

Незважаючи на нещодавні перемоги, такі як успішна профспілкова організація команди ZeniMax QA, моральний дух співробітників упав. Ті, хто пережив хвилю скорочень, описують атмосферу як напружену, гірку і таку, що руйнує мораль. Мітчелл підсумував цей настрій так: "Цей залишок працівників якимось чином повинен продовжувати випускати ігри, які претендуватимуть на нагороди".

Що буде далі, ніхто не знає, але ідея про те, що палаюча творчість процвітає в атмосфері страху, невизначеності та спорожнілих каналів Slack, видається радше фантазією, ніж реальністю.

Раніше Фокус писав про те, що Bethesda створює "щось інше", говорячи про The Elder Scrolls VI. Давній розробник з Bethesda Game Studios Курт Кульманн поділився відвертими думками про гру, у створенні якої він брав участь, але в розробці якої цього разу не братиме участі.

Також Фокус писав про те, що буде являти собою наступна частина God of War. Інсайдери з'ясували, де компанія Sony шукає акторів для нової частини God of War.