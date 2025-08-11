36-річного чоловіка критикують за його звичайнісіньке гобі: він розповів, чим займається

36-річний чоловік розповів, що друзі критикують його за щоденне кількагодинне захоплення відеоіграми. Водночас він не розуміє такої реакції, адже, за його словами, ті ж самі близькі проводять ще більше часу за переглядом серіалів.

Саме таку позицію він розповів одному другу, коли той вчергове заговорив за захоплення чоловіка відеоіграми, йдеться в дописі автора посту в Reddit.

Повідомлення 36-річного геймера став вірусним — набрав понад 18 тис. реакцій на платформі. Він розповідає, що досі полюбляє це заняття, та з віком розумів, що може грати близько чотирьох годин на день. Бо якщо довше проводить часу за приставкою, то потім "починають боліти очі й з’являється втома".

"Але, звісно, знайомі та колеги часто критикують мене за це: "Ти вже занадто старий, щоб грати у відеоігри" чи типу "Як у тебе взагалі є час на відеоігри?". Я просто знизую плечима й кажу, що так мені подобається проводити дозвілля", — визнає автор посту.

Одного разу його старший друг знову нагадав про його захоплення відеоіграми. Але той же близький товариш, за словами чоловіка, переглянув чотири сезони одного серіалу за два тижні.

"Це означає, що він фактично дивився його майже по чотири години щодня. Тож я ставлю йому запитання: "Яка різниця між тим, що я граю у відеоігри чотири години, і тим, що ти дивишся серіал чотири години поспіль?". Він одразу розгубився й почав щось мимрити про те, що відеоігри — це для дітей і таке інше", — переповідає автор посту.

Він зізнається, що не збирається кидати відеоігри попри критику. Водночас він зізнається, що його трохи дратує, що "відеоігри досі мають такий стереотип, особливо коли йдеться про знайомства".

Реакція соцмереж

У коментарях до допису чоловіка, він знайшов підтримку серед користувачів, які теж полюбляють це заняття. Найбільше схвальних відгуків і підтримки отримали такі репліки:

"Мені 48, і я досі граю. Недавно почала грати в Skyrim";

"Ми виросли з відеоіграми, і якщо це дозовано, то в чому проблема?";

"Я посміявся, як фанат фільмів критикує фаната приставки. Смішно вийшло";

"Мені от 43 недавно було, і я досі люблю грати. В міру, звісно, але це захоплення нікуди не ділося";

"Краще вже відеоігри, аніж незаконне заняття чи щось гірше".

