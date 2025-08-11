Женщина пыталась накормить неугомонных котят, но все пошло не по плану (видео)

Жительница города Бирмингем (штат Алабама, США) Джулия Дэвис оказалась в курьезной ситуации: женщина пыталась накормить пятерых неугомонных котиков, использовав совет из интернета. Но ее реакция, как и действия четвероногих при кормлении, вызвали смех среди пользователей.

Related video

Женщина говорит, что решила одеть больше защитной одежды, чтобы уберечься от голодных малышей, о чем рассказывает на видео в своем Tiktok.

Ролик американки стал вирусным — набрал более 1,5 млн просмотров. В начале видео американка рассказывает, что узнала о новом совете из интернета, как защитить себя от неугомонных котиков.

"Опять время кормить этих кричащих сухопутных пираний. Все говорят, что надо одеваться безопаснее, так что... я, кажется, готова", — говорит Джулия, надев куртку, перчатки и защитные очки.

Когда она несет котятам влажный корм на отдельных тарелках на подносе, малыши сразу становятся дикими, начинают прыгать на нее и даже заставляют ее уронить часть еды на пол.

Один из котят даже лезет ей на голову, почти сбивая с ног. В конце концов Джулия сдается и просто кладет поднос на пол, чтобы они ели, как им удобно.

"Боюсь, что больше одежды лишь дало их коготкам больше материала, в который можно вцепиться", — говорит она.

Позже госпожа Дэвис рассказала Newsweek, что занимается этими котятами через местную благотворительную организацию "Save Our Strays/Purrfect Love Cat Rescue!". Девушка говорит, что держит их на передержке, но они "чрезвычайно энергичны во время еды, они действительно самые нежные малыши".

Они будут готовы к усыновлению в ближайшие недели. Я знаю, что эти малыши будут жить в любви, но мне будет очень грустно, когда придет время отдать их в постоянные дома. А пока что мы наслаждаемся каждым моментом вместе!" — говорит Джулия журналистам.

Дэвис также объяснила, что этот сезон котят был "жестоким" для приютов и смотрителей. Поэтому они ищут людей, которые всегда готовы временно приютить хвостатых любимцев.

"Даже если кто-то не может быть приемным хозяином, приюты и спасатели часто нуждаются в вещах для ухода за котятами. Большинство организаций имеют список необходимых вещей или непогашенные счета за ветеринарные услуги", — добавила она.

"Все это к тому, что помочь котятам можно по-разному, не обязательно принимать их к себе. Приемная опека — это замечательно, но не для всех, и это нормально!" — констатирует американка.

Реакция пользователей

В комментариях к вирусному ролику девушки, большинство юзеров саркастически отреагировали на

"Не стоило так сильно смеяться. Она была решительно настроена создать беспорядок!";

"Девушка, ты уже должна открыть дверь в своем приседе!";

"Думаю, тебе надо придумать другой способ кормления";

"Как ветеринар скажу, что каждый раз кормить кота — это как впервые. Поэтому неудивительно было видеть такую их реакцию";

"В следующий раз надо брать бронежилет и каску".

Ранее Фокус сообщал, что реакция кота на "возвращение домой" рассмешила сеть. В американском городке Ренделз-таун в штате Мэриленд сосед вернул кота владелице, показав его на камеру входной двери.

Впоследствии стало известно о смешном поведении кота, которого спасли от жары. Американка приютила пушистого, тане имела представления, что ее акт доброты превратится в курьезный эпизод, от которого будут смеяться женщина и пользователи Интернета.