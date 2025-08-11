Поддержите нас UA
Женщина пыталась накормить неугомонных котят, но все пошло не по плану (видео)

Женщина пыталась накормить неугомонных котят, но все пошло не по плану
Попытка женщины накормить котят обернулась курьезом | Фото: коллаж Фокус

Жительница города Бирмингем (штат Алабама, США) Джулия Дэвис оказалась в курьезной ситуации: женщина пыталась накормить пятерых неугомонных котиков, использовав совет из интернета. Но ее реакция, как и действия четвероногих при кормлении, вызвали смех среди пользователей.

Женщина говорит, что решила одеть больше защитной одежды, чтобы уберечься от голодных малышей, о чем рассказывает на видео в своем Tiktok.

Ролик американки стал вирусным — набрал более 1,5 млн просмотров. В начале видео американка рассказывает, что узнала о новом совете из интернета, как защитить себя от неугомонных котиков.

"Опять время кормить этих кричащих сухопутных пираний. Все говорят, что надо одеваться безопаснее, так что... я, кажется, готова", — говорит Джулия, надев куртку, перчатки и защитные очки.

Когда она несет котятам влажный корм на отдельных тарелках на подносе, малыши сразу становятся дикими, начинают прыгать на нее и даже заставляют ее уронить часть еды на пол.

Один из котят даже лезет ей на голову, почти сбивая с ног. В конце концов Джулия сдается и просто кладет поднос на пол, чтобы они ели, как им удобно.

"Боюсь, что больше одежды лишь дало их коготкам больше материала, в который можно вцепиться", — говорит она.

Позже госпожа Дэвис рассказала Newsweek, что занимается этими котятами через местную благотворительную организацию "Save Our Strays/Purrfect Love Cat Rescue!". Девушка говорит, что держит их на передержке, но они "чрезвычайно энергичны во время еды, они действительно самые нежные малыши".

Они будут готовы к усыновлению в ближайшие недели. Я знаю, что эти малыши будут жить в любви, но мне будет очень грустно, когда придет время отдать их в постоянные дома. А пока что мы наслаждаемся каждым моментом вместе!" — говорит Джулия журналистам.

Дэвис также объяснила, что этот сезон котят был "жестоким" для приютов и смотрителей. Поэтому они ищут людей, которые всегда готовы временно приютить хвостатых любимцев.

"Даже если кто-то не может быть приемным хозяином, приюты и спасатели часто нуждаются в вещах для ухода за котятами. Большинство организаций имеют список необходимых вещей или непогашенные счета за ветеринарные услуги", — добавила она.

"Все это к тому, что помочь котятам можно по-разному, не обязательно принимать их к себе. Приемная опека — это замечательно, но не для всех, и это нормально!" — констатирует американка.

Реакция пользователей

В комментариях к вирусному ролику девушки, большинство юзеров саркастически отреагировали на

  • "Не стоило так сильно смеяться. Она была решительно настроена создать беспорядок!";
  • "Девушка, ты уже должна открыть дверь в своем приседе!";
  • "Думаю, тебе надо придумать другой способ кормления";
  • "Как ветеринар скажу, что каждый раз кормить кота — это как впервые. Поэтому неудивительно было видеть такую их реакцию";
  • "В следующий раз надо брать бронежилет и каску".

Впоследствии стало известно о смешном поведении кота, которого спасли от жары. Американка приютила пушистого, тане имела представления, что ее акт доброты превратится в курьезный эпизод, от которого будут смеяться женщина и пользователи Интернета.