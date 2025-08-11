Жінка намагалася нагодувати невгамовних кошенят, та усе пішло не за планом (відео)

Мешканка міста Бірмінгем (штат Алабама, США) Джулія Девіс опинилася в курйозній ситуації: жінка намагалася нагодувати п'ятьох невгамовних котиків, використавши пораду з інтернету. Та її реакція, як і дії чотирилапих при годуванні, викликали сміх серед користувачів.

Жінка говорить, що вирішила одягнути більше захисного одягу, щоб уберегтися від голодних малюків, про що розповідає на відео в своєму Tiktok.

Ролик американки став вірусним — набрав понад 1,5 млн переглядів. На початку відео американка розповідає, що дізналася про нову пораду з інтернету, як захистити себе від невгамовних котиків.

"Знову час годувати цих кричущих сухопутних піраній. Всі кажуть, що треба вдягатися безпечніше, тож… я, здається, готова", — каже Джулія, одягнувши куртку, рукавички та захисні окуляри.

Коли вона несе кошенятам вологий корм на окремих тарілках на підносі, малюки одразу стають дикими, починають стрибати на неї та навіть змушують її впустити частину їжі на підлогу.

Одне з кошенят навіть лізе їй на голову, майже збиваючи з ніг. Врешті-решт Девіс здається і просто кладе піднос на підлогу, щоб вони їли, як їм зручно.

"Боюся, що більше одягу лише дало їхнім кігтикам більше матеріалу, у який можна вчепитися", — каже вона.

Пізніше пані Девіс розповіла Newsweek, що опікується цими кошенятами через місцеву благодійну організацію "Save Our Strays/Purrfect Love Cat Rescue!". Дівчина говорить, що тримає їх на перетримці, але вони "надзвичайно енергійні під час їжі, вони справді найніжніші малюки".

Вони будуть готові до усиновлення найближчими тижнями. Я знаю, що ці малюки будуть жити у любові, але мені буде дуже сумно, коли прийде час віддати їх у постійні домівки. А поки що ми насолоджуємося кожним моментом разом!" — каже Джулія журналістам.

Девіс також пояснила, що цей сезон кошенят був "жорстоким" для притулків і доглядальників. Через це вони шукають людей, які завжди готові тимчасово прихистити хвостатих улюбленців.

"Навіть якщо хтось не може бути прийомним господарем, притулки та рятувальники часто потребують речей для догляду за кошенятами. Більшість організацій мають список необхідних речей або непогашені рахунки за ветеринарні послуги", — додала вона.

"Все це до того, що допомогти кошенятам можна по-різному, не обов’язково приймати їх до себе. Прийомна опіка — це чудово, але не для всіх, і це нормально!" — констатує американка.

Реакція користувачів

У коментарях до вірусного ролика дівчини, більшість юзерів саркастично відреагували на

"Не варто було так сильно сміятися. Вона була рішуче налаштована створити безлад!";

"Дівчино, ти вже маєш відкрити двері у своєму присіді!";

"Думаю, тобі треба придумати інший спосіб годування";

"Як ветеринарка скажу, що кожного разу годувати кота — це як вперше. Тому не дивно було бачити таку їхню реакцію";

"Наступного разу треба брати бронежилет і каску".

