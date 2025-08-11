Мужчина заказал одеяло с фото собак, а получил семейный портрет незнакомцев

Житель Австралии, который приобрел в бюджетном онлайн-магазине Temu одеяло с коллажем из фотографий своих любимых собак, был шокирован, когда распаковал посылку. Вместо изображений четвероногих любимцев он увидел большой семейный портрет незнакомых людей.

Покупатель Чарли Виктор написал в Facebook, что заказал индивидуальное одеяло из девяти фото своих борзых вместо ожидаемого товара, однако ему поступило одеяло с портретами семьи, которую он никогда не видел. На большинстве снимков родственники были в черных футболках с надписью "Jiare", что, вероятно, чествовало память покойного.

Мужчина пошутил, что теперь его собака получила "настоящую семью". Одна из собак сразу "приняла" одеяло и пользуется им ежедневно.

Позже Чарли вышел на связь с семьей "Jiare", которая подтвердила, что получила правильный товар, а одеяло австралийца — это дубль. Они даже в шутку приняли его собаку по имени Майонез в свою "расширенную" семью.

Темц вернул покупателю деньги и не требовал возврата одеяла. Виктор решил оставить его себе, ведь пересылка в США стоила бы дороже, чем сама вещь.

История быстро разлетелась по соцсетям, собрав сотни репостов и тысячи комментариев. Пользователи назвали случай "замечательной комедией ошибок" и трогательной историей, объединившей незнакомых людей на разных континентах.

