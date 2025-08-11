Чоловік замовив ковдру з фото собак, але отримав сімейний портрет незнайомців

Житель Австралії, який придбав у бюджетному онлайн-магазині Temu ковдру з колажем із фотографій своїх улюблених собак, був шокований, коли розпакував посилку. Замість зображень чотирилапих улюбленців він побачив великий сімейний портрет незнайомих людей.

Покупець Чарлі Віктор написав у Facebook, що замовив індивідуальну ковдру з дев’яти фото своїх хортів замість очікуваного товару, проте йому надійшла ковдра з портретами сім’ї, яку він ніколи не бачив. На більшості знімків родичі були у чорних футболках із написом "Jiare", що, ймовірно, вшановував пам’ять покійного.

Чоловік пожартував, що тепер його собака отримала "справжню родину". Один із песиків одразу "прийняв" ковдру та користується нею щодня.

Пізніше Чарлі вийшов на зв’язок із родиною "Jiare", яка підтвердила, що отримала правильний товар, а ковдра австралійця — це дубль. Вони навіть жартома прийняли його собаку на ім’я Майонез до своєї "розширеної" родини.

Темu повернув покупцеві кошти та не вимагав повернення ковдри. Віктор вирішив залишити її собі, адже пересилання у США коштувало б дорожче, ніж сама річ.

Історія швидко розлетілася соцмережами, зібравши сотні репостів та тисячі коментарів. Користувачі назвали випадок "чудовою комедією помилок" і зворушливою історією, що об’єднала незнайомих людей на різних континентах.

