Реакция собаки, когда домой пришел "не тот человек", рассмешила интернет до слез (видео)

Владелица собаки под ником @chapters.of.viri показала, как ее собственная собака по кличке Коди реагирует на приход незнакомого ему человека в дом. Реакция четырехлапого вызвала смешные и забавные комментарии от пользователей сети.

Related video

Сама собака совершенно не реагирует на присутствие незнакомого ей человека и спокойно отдыхает у входной двери, как это заметно на ролике владелицы в Tiktok.

Ролик стал вирусным в сети — набрал почти 2 млн просмотров. На кадрах можно увидеть, как хозяйка заходит в дверь, а ее австралийская овчарка по имени Кода не только не поднимается, чтобы ее поприветствовать, но и вообще не обращает на нее внимания.

Собака продолжает дремать у двери, не беспокоясь о присутствии мамы, ожидая настоящего любимого человека. На видео написано: "Когда приходит не тот человек", а хозяйка слышит, как говорит к собаке: "Ты даже не собираешься подняться меня поприветствовать? И тебе привет!".

Только когда Коди делают замечание за такое поведение, она встает и приветствует маму, как и должна.

"Когда приходит не тот человек — равнодушие", — говорится в подписи к вирусному видео владелицы.

Реакция соцсетей

В комментариях к популярному ролику, пользователи не сдерживали себя от желания посмеяться и саркастически отреагировать на ролик. Больше всего юзеры полюбили следующие реплики:

"Хочу увидеть, как он реагирует, когда придет тот самый человек";

"Это моя собака... кстати, я — единственный человек";

"Очевидно, лучше сказать "привет", потому что может придется рассчитывать на тебя, чтобы поесть";

"Кажется, собака ждала кормильца. И это точно не хозяйка";

"Когда на паркете лучше лежать, чем на четвереньках стоять".

Ранее Фокус сообщал, как люди нашли брошенного питбуля на улице с запиской. Эрика Лоринг с мужем обнаружили молодую собаку, привязанную к входному знаку в местном парке и запиской от предыдущего владельца, которая поразила смотрителей и пользователей сети.

Впоследствии стало известно о непростой истории собаки из приюта. Американская сиделка Джеки Гонсалес рассказала историю собаки Люси, которую вернули в приют впереди владельцы, потому что она "слишком скучная". Видео с историей четвероногой вызвало эмпатию среди пользователей сети.