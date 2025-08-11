Реакция собаки, когда домой пришел "не тот человек", рассмешила интернет до слез (видео)
Владелица собаки под ником @chapters.of.viri показала, как ее собственная собака по кличке Коди реагирует на приход незнакомого ему человека в дом. Реакция четырехлапого вызвала смешные и забавные комментарии от пользователей сети.
Сама собака совершенно не реагирует на присутствие незнакомого ей человека и спокойно отдыхает у входной двери, как это заметно на ролике владелицы в Tiktok.
Ролик стал вирусным в сети — набрал почти 2 млн просмотров. На кадрах можно увидеть, как хозяйка заходит в дверь, а ее австралийская овчарка по имени Кода не только не поднимается, чтобы ее поприветствовать, но и вообще не обращает на нее внимания.
Собака продолжает дремать у двери, не беспокоясь о присутствии мамы, ожидая настоящего любимого человека. На видео написано: "Когда приходит не тот человек", а хозяйка слышит, как говорит к собаке: "Ты даже не собираешься подняться меня поприветствовать? И тебе привет!".
Только когда Коди делают замечание за такое поведение, она встает и приветствует маму, как и должна.
"Когда приходит не тот человек — равнодушие", — говорится в подписи к вирусному видео владелицы.
Реакция соцсетей
В комментариях к популярному ролику, пользователи не сдерживали себя от желания посмеяться и саркастически отреагировать на ролик. Больше всего юзеры полюбили следующие реплики:
- "Хочу увидеть, как он реагирует, когда придет тот самый человек";
- "Это моя собака... кстати, я — единственный человек";
- "Очевидно, лучше сказать "привет", потому что может придется рассчитывать на тебя, чтобы поесть";
- "Кажется, собака ждала кормильца. И это точно не хозяйка";
- "Когда на паркете лучше лежать, чем на четвереньках стоять".
