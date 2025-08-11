Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
МирФан

Реакция собаки, когда домой пришел "не тот человек", рассмешила интернет до слез (видео)

Реакция собаки, когда домой пришел "не тот человек", рассмешила интернет до слез
Женщина зашла в дом, где ее встретила абсолютно равнодушная собака (фото иллюстративное) | Фото: Freepik

Владелица собаки под ником @chapters.of.viri показала, как ее собственная собака по кличке Коди реагирует на приход незнакомого ему человека в дом. Реакция четырехлапого вызвала смешные и забавные комментарии от пользователей сети.

Related video

Сама собака совершенно не реагирует на присутствие незнакомого ей человека и спокойно отдыхает у входной двери, как это заметно на ролике владелицы в Tiktok.

Ролик стал вирусным в сети — набрал почти 2 млн просмотров. На кадрах можно увидеть, как хозяйка заходит в дверь, а ее австралийская овчарка по имени Кода не только не поднимается, чтобы ее поприветствовать, но и вообще не обращает на нее внимания.

Собака продолжает дремать у двери, не беспокоясь о присутствии мамы, ожидая настоящего любимого человека. На видео написано: "Когда приходит не тот человек", а хозяйка слышит, как говорит к собаке: "Ты даже не собираешься подняться меня поприветствовать? И тебе привет!".

Только когда Коди делают замечание за такое поведение, она встает и приветствует маму, как и должна.

"Когда приходит не тот человек — равнодушие", — говорится в подписи к вирусному видео владелицы.

Реакция соцсетей

В комментариях к популярному ролику, пользователи не сдерживали себя от желания посмеяться и саркастически отреагировать на ролик. Больше всего юзеры полюбили следующие реплики:

  • "Хочу увидеть, как он реагирует, когда придет тот самый человек";
  • "Это моя собака... кстати, я — единственный человек";
  • "Очевидно, лучше сказать "привет", потому что может придется рассчитывать на тебя, чтобы поесть";
  • "Кажется, собака ждала кормильца. И это точно не хозяйка";
  • "Когда на паркете лучше лежать, чем на четвереньках стоять".

Ранее Фокус сообщал, как люди нашли брошенного питбуля на улице с запиской. Эрика Лоринг с мужем обнаружили молодую собаку, привязанную к входному знаку в местном парке и запиской от предыдущего владельца, которая поразила смотрителей и пользователей сети.

Впоследствии стало известно о непростой истории собаки из приюта. Американская сиделка Джеки Гонсалес рассказала историю собаки Люси, которую вернули в приют впереди владельцы, потому что она "слишком скучная". Видео с историей четвероногой вызвало эмпатию среди пользователей сети.