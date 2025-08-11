Реакція собаки, коли додому прийшла "не та людина", розсмішила інтернет до сліз (відео)

Власниця собаки під ніком @chapters.of.viri показала, як її власний собака з кличкою Коді реагує на прихід незнайомої йому людини в дім. Реакція чотирилапого викликала смішні та кумедні коментарі від користувачів мережі.

Related video

Сам собака абсолютно не реагує на присутність незнайомої йому людини та спокійно відпочиває біля вхідних дверей, як це помітно на ролику власниці в Tiktok.

Ролик став вірусним у мережі — набрав майже 2 млн переглядів. На кадрах можна побачити, як господиня заходить у двері, а її австралійська вівчарка на ім’я Кода не тільки не піднімається, щоб її привітати, а й взагалі не звертає на неї уваги.

Собака продовжує дрімати біля дверей, не турбуючись про присутність мами, чекаючи на справжню улюблену людину. На відео написано: "Коли приходить не та людина", а господиня чує, як каже до собаки: "Ти навіть не збираєшся піднятися мене привітати? І тобі привіт!".

Лише коли Коді роблять зауваження за таку поведінку, вона встає й вітає маму, як і повинна.

"Коли приходить не та людина — байдужість", — йдеться у підписі до вірусного відео власниці.

Реакція соцмереж

У коментарях до популярного ролика, користувачі не стримували себе від бажання посміятися та саркастично відреагувати на ролик. Найбільше юзери вподобали наступні репліки:

"Хочу побачити, як він реагує, коли прийде та сама людина";

"Це мій собака… до речі, я — єдина людина";

"Вочевидь, краще сказати "привіт", бо може доведеться розраховувати на тебе, щоб поїсти";

"Здається, собака чекав на годувальника. І це точно не власниця";

"Коли на паркеті краще лежати, ніж на чотирьох стояти".

Раніше Фокус повідомляв, як люди знайшли покинутого пітбуля на вулиці з запискою. Еріка Лорінґ з чоловіком виявили молодого собаку, прив'язаного до вхідного знака в місцевому парку і запискою від попереднього власника, яка вразила доглядачів і користувачів мережі.

Згодом стало відомо про непросту історію собаки з притулку. Американська доглядальниця Джекі Гонсалес розповіла історію собаки Люсі, яку повернули до притулку попереді власники, бо вона "занадто нудна". Відео з історією чотирилапої викликала емпатію серед користувачів мережі.