Пришлось вмешаться спасателям: четырехлетний мальчик застрял в металлическом ограждении (видео)

Американка ШаКолби Горн пережила сложный момент, когда ее четырехлетний сын Квинси застрял в металлическом ограждении. После бесплодных попыток вытащить малого, она обратилась в 911 за помощью, а спасатели начали соображать, как извлечь малыша.

Женщина говорит, что пережила злость, отчаяние и очень переживала за своего сына, ролик с освобождением которого показала в своем Tiktok.

История спасения малого Квинси стала популярной — ее просмотрели почти 21 млн пользователей. Женщина рассказывает, что была в Балтиморе вместе с сыном и другом, когда произошла эта неприятная история. Они ждали автобус возле Балтиморского центра мировой торговли, который должен был отвезти их домой в Вашингтон, а ее 4-летний сын Куинси начал качаться вдоль металлических перил.

Госпожа Горн вспоминает, что он уже пять раз скользил между перилами, и это не вызывало никаких проблем. Но когда приехал автобус и пришло время ехать, Куинси сказал, что застрял. Сначала она не поверила, что это возможно, попросила друга помочь, пока она складывала сумки. Но когда даже друг не смог освободить мальчика, стало ясно, что дело серьезное.

"Я вернулась помочь, даже пыталась намазать лосьоном, чтобы он мог выскользнуть, но ничего не получилось. Мы не могли пропустить свой автобус, поэтому вызвали полицию и предупредили водителя о ситуации. Нам помогли работники здания, а особенно один мужчина, который успокаивал всех, пока ждали спасателей", — вспоминает тот день ШаКолби журналистам Newsweek.

Когда голова Квинси уже прошла через поручни, пожарные пытались поднять его и повернуть под углом, чтобы освободить, но мальчику было больно, поэтому решили дождаться аварийной бригады. Затем приехали дополнительные спасатели с большим механическим инструментом, который позволил развести прутья ограждения, чтобы Квинси мог освободиться

Пожарные также успокаивали госпожу Горн, говоря, что такое случается очень часто. Во время всего происшествия Квинси очень раздражался, потому что пробыл между металлическими перилами примерно 30 минут, но всем стало облегчением, когда его наконец освободили. Чтобы поднять настроение мальчику, пожарные позволили ему посидеть в пожарной машине и сделать фото.

"Мы очень благодарны за помощь, даже водителю автобуса, который дождался нас и не уехал. Куинси был немного застенчив из-за толпы и внимания, но был рад освободиться из-под прутьев и увидеть пожарную машину вблизи", — продолжила г-жа Горн.

Сейчас женщина благодарна тем, кто выразил ей и сыну поддержку. Впоследствии она обнародовала короткий ролик с Квинси, где малыш поблагодарил от своего имени всех благотворителей за поддержку и положительные слова в адрес его семьи.

