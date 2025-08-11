Довелося втрутитися рятувальникам: чотирирічний хлопчик застряг у металевій огорожі (відео)

Американка ШаКолбі Горн пережила складний момент, коли її чотирирічний син Квінсі застряг у металевій огорожі. Після безплідних спроб витягти малого, вона звернулася в 911 за допомогою, а рятувальники почали метикувати, як витягти малюка.

Жінка говорить, що пережила злість, відчай та дуже переживала за свого сина, ролик з визволенням якого показала в своєму Tiktok.

Історія порятунку малого Квінсі стала популярною — її переглянули майже 21 млн користувачів. Жінка розповідає, що була у Балтіморі разом із сином і другом, коли сталася ця неприємна історія. Вони чекали на автобус біля Балтиморського центру світової торгівлі, який мав відвезти їх додому до Вашингтона, а її 4-річний син Квінсі почав гойдатися вздовж металевих поручнів.

Пані Горн згадує, що він вже п’ять разів ковзав між поручнями, і це не викликало жодних проблем. Та коли приїхав автобус і настав час їхати, Квінсі сказав, що застряг. Спершу вона не повірила, що це можливо, попросила друга допомогти, поки вона складала сумки. Але коли навіть друг не зміг звільнити хлопчика, стало ясно, що справа серйозна.

"Я повернулася допомогти, навіть намагалась намазати лосьйоном, щоб він міг вислизнути, але нічого не вийшло. Ми не могли пропустити свій автобус, тому викликали поліцію і попередили водія про ситуацію. Нам допомогли працівники будівлі, а особливо один чоловік, який заспокоював усіх, поки чекали на рятувальників", — згадує той день ШаКолбі журналістам Newsweek.

Коли голова Квінсі вже пройшла через поручні, пожежники намагалися підняти його і повернути під кутом, щоб звільнити, але хлопчику було боляче, тому вирішили дочекатися аварійної бригади. Потім приїхали додаткові рятувальники з великим механічним інструментом, який дозволив розвести прути огорожі, аби Квінсі міг звільнитися

Пожежники також заспокоювали пані Горн, кажучи, що таке трапляється дуже часто. Під час усієї пригоди Квінсі дуже роздратувався, бо пробув між металевими поручнями приблизно 30 хвилин, але всім стало полегшенням, коли його нарешті звільнили. Щоб підняти настрій хлопчику, пожежники дозволили йому посидіти у пожежній машині та зробити фото.

"Ми дуже вдячні за допомогу, навіть водію автобуса, який дочекався нас і не поїхав. Квінсі був трохи сором’язливий через натовп і увагу, але був радий звільнитися з-під прутів і побачити пожежну машину зблизька", — продовжила пані Горн.

Наразі жінка вдячна тим, хто висловив їй та сину підтримку. Згодом вона оприлюднила короткий ролик із Квінсі, де малий подякував від свого імені всім добродійникам за підтримку та позитивні слова на адресу його сім'ї.

