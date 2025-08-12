Загадочный шум привел мужчину к неожиданной находке у соседей (фото)

Житель заметил на участке соседа странную конструкцию с аккумуляторами и мусорным баком, подключенную к дереву. Снимок стал вирусным, а эксперты рассказали, что это не вред, а спасение растения от смертельной болезни.

Пост на Reddit о "шумном соседе" неожиданно превратился в историю о спасении дерева. 6 августа пользователь под ником GnomeErcy выложил фото, на котором видны два автомобильных аккумулятора, соединенные проводами с мусорным баком и деревом на заднем дворе.

В подписи он пошутил, что на 99% уверен: "Дерево моего соседа заражено голландской болезнью вяза".

По данным Britannica, это заболевание вызывают грибы рода Ophiostoma. Вязы особенно уязвимы, а попытки полностью искоренить болезнь, предпринятые в 1930–1940-х годах в США, так и не увенчались успехом.

Поначалу фото вызвало недоумение, но вскоре в комментариях нашлись знающие люди. Один из пользователей пояснил, что на снимке — насос для введения фунгицида в ствол дерева. Таким образом арбористы пытаются остановить болезнь. Автор поста позже подтвердил, что представитель компании, проводящей обработку, действительно заглянул к его жене и подтвердил, что это "лечение дерева".

Насос закачивает фунгицид прямо в сосудистую систему вяза Фото: Reddit

Реакции пользователей варьировались от восторга до шуток:

"Это как медицинский инфузионный насос, только для дерева".

"Никогда не видел дерево на аппарате жизнеобеспечения".

В беседе с Newsweek специалист по экологии и владелец образовательного сайта Garden Footprint Майк Картью пояснил, по сути, это система жизнеобеспечения.

"Насос закачивает фунгицид прямо в сосудистую систему вяза, чтобы остановить развитие грибка. Болезнь, распространяемая короедами, способна уничтожить здоровое дерево за одно лето", — сказал он.

По словам эксперта, такой метод — почти хирургический: в стволе сверлят крошечные отверстия, подключают насос и дают дереву "выпить" лекарство. Это целенаправленно, эффективно и экологичнее, чем сплошное опрыскивание. При правильном уходе такая процедура способна продлить жизнь дерева на десятилетия.

