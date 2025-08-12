Загадковий шум привів чоловіка до несподіваної знахідки у сусідів (фото)

Мешканець помітив на ділянці сусіда дивну конструкцію з акумуляторами та сміттєвим баком, підключену до дерева. Знімок став вірусним, а експерти розповіли, що це не шкода, а порятунок рослини від смертельної хвороби.

Пост на Reddit про "галасливого сусіда" несподівано перетворився на історію про порятунок дерева. 6 серпня користувач під ніком GnomeErcy виклав фото, на якому видно два автомобільні акумулятори, з'єднані проводами зі сміттєвим баком і деревом на задньому дворі.

У підписі він пожартував, що на 99% упевнений: "Дерево мого сусіда заражене голландською хворобою в'яза".

За даними Britannica, це захворювання викликають гриби роду Ophiostoma. В'язи особливо вразливі, а спроби повністю викорінити хворобу, зроблені в 1930-1940-х роках у США, так і не увінчалися успіхом.

Спочатку фото викликало подив, але незабаром у коментарях знайшлися обізнані люди. Один із користувачів пояснив, що на знімку — насос для введення фунгіциду в стовбур дерева. Таким чином арбористи намагаються зупинити хворобу. Автор поста пізніше підтвердив, що представник компанії, яка проводить обробку, справді зазирнув до його дружини та підтвердив, що це "лікування дерева".

Насос закачує фунгіцид прямо в судинну систему в'яза Фото: Reddit

Реакції користувачів варіювалися від захоплення до жартів:

"Це як медичний інфузійний насос, тільки для дерева".

"Ніколи не бачив дерево на апараті життєзабезпечення".

У бесіді з Newsweek фахівець з екології та власник освітнього сайту Garden Footprint Майк Картью пояснив, по суті, це система життєзабезпечення.

"Насос закачує фунгіцид прямо в судинну систему в'яза, щоб зупинити розвиток грибка. Хвороба, поширювана короїдами, здатна знищити здорове дерево за одне літо", — сказав він.

За словами експерта, такий метод — майже хірургічний: у стовбурі свердлять крихітні отвори, підключають насос і дають дереву "випити" ліки. Це цілеспрямовано, ефективно й екологічніше, ніж суцільне обприскування. За правильного догляду така процедура здатна продовжити життя дерева на десятиліття.

