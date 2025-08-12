Роскошь у озера: уникальный остров с причалом продают дешевле квартиры (фото)

В Северной Ирландии продается частный остров Лонг-Айленд с домом, причалом и лесом по цене ниже квартиры в Лондоне. Потенциальным покупателям придется заплатить 395 000 фунтов стерлингов (примерно 22 млн гривен).

Остров можно застроить: при получении необходимых разрешений здесь возможно возведение современного минималистичного дома с большой зоной для отдыха. Об этом пишет The Sun.

На озере Лох-Эрн, графство Фермана, на продажу выставлен уникальный частный остров Лонг-Айленд площадью 10 акров (около 4 гектаров) по цене 395 000 фунтов стерлингов (примерно 22 млн гривен). Это меньше, чем стоит стандартная квартира в центре Лондона.

Этот Лонг-Айленд не имеет отношения к одноименному острову в США. Он находится всего в нескольких минутах на лодке от города Эннискиллен, в окружении чистейшей воды и природы Северной Ирландии. Здесь можно работать удаленно, а при необходимости — за три часа оказаться в Лондоне, благодаря близости аэропорта Дерри с прямыми рейсами в Хитроу.

Лонг-Айленд площадью 10 акров (около 4 гектаров) Фото: Belfast Live

Что есть на Лонг-Айленде:

Жилой дом, который можно использовать как основное или загородное жилье;

Пристань для яхт с несколькими причалами и отдельный частный причал;

Ухоженные газоны и собственный лесной массив;

Панорамные виды на озерный берег Фермана.

Недвижимость обладает потенциалом для развития. При наличии разрешений здесь можно построить современный дом в минималистичном стиле с просторной зоной отдыха.

Роскошная инфраструктура поблизости

Жилой дом, который можно использовать как основное или загородное жилье Фото: Belfast Live

Остров находится в непосредственной близости от гольф-курорта Lough Erne Resort, известного своими спа-центрами, ресторанами ирландской кухни и знаменитым 36-луночным полем для гольфа, на котором играли Рори Макилрой и Падрейг Харрингтон. Курорт принимал известных гостей, включая участников саммита G8 в 2013 году.

Издание также отмечает, что Лох-Эрн является популярным местом для водных видов спорта. На озере можно заниматься греблей, вейкбордингом и водными лыжами.

По словам Клэр Грэм, директора агентства Henry Graham, в последние годы интерес к таким объектам вырос.

"После пандемии многие переезжают из Лондона, выбирая удаленную работу и более высокое качество жизни за меньшие деньги", — сказала она.

