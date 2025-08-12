Розкіш біля озера: унікальний острів із причалом продають дешевше за квартиру (фото)

У Північній Ірландії продається приватний острів Лонг-Айленд із будинком, причалом і лісом за ціною, нижчою за квартиру в Лондоні. Потенційним покупцям доведеться заплатити 395 000 фунтів стерлінгів (приблизно 22 млн гривень).

Острів можна забудувати: при отриманні необхідних дозволів тут можливе зведення сучасного мінімалістичного будинку з великою зоною для відпочинку. Про це пише The Sun.

На озері Лох-Ерн, графство Фермана, на продаж виставлено унікальний приватний острів Лонг-Айленд площею 10 акрів (близько 4 гектарів) за ціною 395 000 фунтів стерлінгів (приблизно 22 млн гривень). Це менше, ніж коштує стандартна квартира в центрі Лондона.

Цей Лонг-Айленд не має відношення до однойменного острова в США. Він розташований лише за кілька хвилин на човні від міста Енніскіллен, в оточенні найчистішої води і природи Північної Ірландії. Тут можна працювати віддалено, а за потреби — за три години опинитися в Лондоні, завдяки близькості аеропорту Деррі з прямими рейсами в Хітроу.

Лонг-Айленд площею 10 акрів (близько 4 гектарів) Фото: Belfast Live

Що є на Лонг-Айленді:

Житловий будинок, який можна використовувати як основне або заміське житло;

Пристань для яхт із кількома причалами та окремий приватний причал;

Доглянуті газони та власний лісовий масив;

Панорамні види на озерний берег Фермана.

Нерухомість має потенціал для розвитку. За наявності дозволів тут можна побудувати сучасний будинок у мінімалістичному стилі з просторою зоною відпочинку.

Розкішна інфраструктура поблизу

Житловий будинок, який можна використовувати як основне або заміське житло Фото: Belfast Live

Острів розташований у безпосередній близькості від гольф-курорту Lough Erne Resort, відомого своїми спа-центрами, ресторанами ірландської кухні та знаменитим 36-ямковим полем для гольфу, на якому грали Рорі Макілрой і Падрейг Гаррінгтон. Курорт приймав відомих гостей, включно з учасниками саміту G8 2013 року.

Видання також зазначає, що Лох-Ерн є популярним місцем для водних видів спорту. На озері можна займатися веслуванням, вейкбордингом і водними лижами.

За словами Клер Грем, директора агентства Henry Graham, останніми роками інтерес до таких об'єктів зріс.

"Після пандемії багато хто переїжджає з Лондона, обираючи віддалену роботу і вищу якість життя за менші гроші", — сказала вона.

