Сбой в системе: туриста обвинили в 14-летнем проживании, которого никогда не было

Австралиец потерял возможность попасть в США из-за ошибки в учете данных, которая, по его словам, произошла не по его вине. Мужчина уверяет, что из-за инцидента потерял тысячи долларов и вынужденно изменил планы отдыха.

Австралиец Аарон Другер рассказал, что ему отказали в посадке на рейс в Лас-Вегас из-за подозрения в якобы незаконном пребывании на территории США в течение более десяти лет. Об этом сообщает Daily Mail.

Мужчина последний раз посещал США в 2011 году, когда путешествовал на Гавайи по электронной системе авторизации ESTA. После возвращения домой в город Лисмор (штат Новый Южный Уэльс) он ни разу не был в стране. В апреле этого года Другер отправился в круиз в канадский Ванкувер, после чего планировал улететь в США.

Впрочем, в аэропорту Ванкувера ему запретили вылет, объяснив, что система зафиксировала более 4 тысяч дней пребывания на территории США. Из-за этого туристу пришлось приобрести билет в Брисбен, что существенно увеличило расходы.

По словам мужчины, проблема могла возникнуть из-за того, что его выезд из США в 2011 году не был должным образом зарегистрирован. "Все эти ошибки заставили меня потратить тысячи долларов и испортили мой отпуск", — рассказал Другер. Он отметил, что несмотря на предоставленные доказательства своего отъезда, до сих пор не получил ответа от иммиграционных органов США.

Похожие трудности возникли и у супругов из Квинсленда — Фила и Джули Лоутон. Они покинули США 21 мая, однако впоследствии начали получать электронные письма с требованиями покинуть страну. Пара обращалась как к американским пограничникам, так и в Министерство внутренних дел Австралии, пытаясь подтвердить свое возвращение, но безрезультатно.

"Если мы не получим письменного подтверждения от Службы охраны границы США об их ошибке, мы, вероятно, больше не сможем поехать туда", — сказал Лоутон. По его словам, несмотря на многочисленные поездки в США в прошлом, сейчас они сомневаются, что получат разрешение на въезд.

Специалисты отмечают, что туристические страховщики обычно не компенсируют расходы в подобных случаях, считая их следствием визовых проблем. Иммиграционный адвокат Шервин Нуриан объяснил, что данные в системе ESTA поступают из разных источников, включая авиационные манифесты, и сбои могут привести к ложной информации о превышении срока пребывания.

Таможенная и пограничная служба США пока не предоставила официального комментария относительно инцидентов.

