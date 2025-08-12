Збій у системі: туриста звинуватили у 14-річному проживанні, якого ніколи не було

Австралієць втратив можливість потрапити до США через помилку в обліку даних, яка, за його словами, сталася не з його вини. Чоловік запевняє, що через інцидент втратив тисячі доларів і вимушено змінив плани відпочинку.

Австралієць Аарон Другер розповів, що йому відмовили у посадці на рейс до Лас-Вегаса через підозру в нібито незаконному перебуванні на території США протягом понад десяти років. Про це повідомляє Daily Mail.

Чоловік востаннє відвідував США у 2011 році, коли подорожував на Гаваї за електронною системою авторизації ESTA. Після повернення додому до міста Лісмор (штат Новий Південний Уельс) він жодного разу не був у країні. У квітні цього року Другер вирушив у круїз до канадського Ванкувера, після чого планував полетіти до США.

Втім, в аеропорту Ванкувера йому заборонили виліт, пояснивши, що система зафіксувала понад 4 тисячі днів перебування на території США. Через це туристу довелося придбати квиток до Брісбена, що суттєво збільшило витрати.

За словами чоловіка, проблема могла виникнути через те, що його виїзд із США у 2011 році не було належним чином зареєстровано. "Усі ці помилки змусили мене витратити тисячі доларів і зіпсували мою відпустку", – розповів Другер. Він зазначив, що попри надані докази свого від’їзду, досі не отримав відповіді від імміграційних органів США.

Схожі труднощі виникли й у подружжя з Квінсленду – Філа та Джулі Лоутон. Вони залишили США 21 травня, проте згодом почали отримувати електронні листи з вимогами залишити країну. Пара зверталася як до американських прикордонників, так і до Міністерства внутрішніх справ Австралії, намагаючись підтвердити своє повернення, але безрезультатно.

"Якщо ми не отримаємо письмового підтвердження від Служби охорони кордону США про їхню помилку, ми, ймовірно, більше не зможемо поїхати туди", – сказав Лоутон. За його словами, попри численні поїздки до США у минулому, нині вони сумніваються, що отримають дозвіл на в’їзд.

Фахівці зазначають, що туристичні страховики зазвичай не компенсують витрати у подібних випадках, вважаючи їх наслідком візових проблем. Імміграційний адвокат Шервін Нуріан пояснив, що дані у системі ESTA надходять із різних джерел, включно з авіаційними маніфестами, і збої можуть призвести до хибної інформації про перевищення терміну перебування.

Митна та прикордонна служба США поки не надала офіційного коментаря щодо інцидентів.

