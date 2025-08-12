Выбрал детей вместо брака: мужчина ушел от жены из-за ее старшей дочери (фото)

Один многодетный мужчина рассказал, что решил развестись с женой после шести лет вместе. Причина разрыва заключалась в приемной старшей дочери, которую герой истории заподозрил в постоянных кражах, а также был не в восторге от ее постоянной лжи и проявлений неуважения ко всем членам семьи.

Он отмечает, что когда начал жить в браке, то поведение старшей дочери его откровенно злить, что и стало катализатором конца отношений, говорится в заметке американца в Reddit.

Мужчина говорит, что вместе с уже бывшей женой воспитывали пятерых детей: двух детей, 15 и 13 лет, от его покойной жены и трех детей (16, 10 и 7 лет) от ее предыдущих отношений. В целом пара встречалась два года, а в браке прожили почти четыре.

После определенного времени вместе, американец добавил, что в браке начались проблемы — старшую 16-летнюю дочь заподозрили в постоянных кражах денег, но доказательств тому не было. Еще одним странным фактором стало поведение бывшего его жены, когда тот вспоминал о ее "бережливости" и то, что она постоянно покупает себе "что-то новое".

"Потом она стала более откровенной в неуважении ко мне и воровстве. Она жила со своим биологическим отцом время от времени, а когда возвращалась и уезжала обратно, после этих приездов кражи усилились — она брала вещи, достаточно маленькие, чтобы их не заметили сразу. Однажды это была Nintendo Switch моего 15-летнего сына. Также исчезали и другие вещи после ее отъезда с ним. Моя жена возмещала потерянное, но после истории с Switch я сказал, что нам нужно что-то решить, потому что я не хочу, чтобы мои дети с этим жили. Я считал, что должен прежде всего заботиться о них", — рассказывает автор поста.

16-летняя дочь стала причиной распада брака Фото: Freepik

Во время одного из разговоров 16-летняя дочь как-то спросила, может ли она переехать к нам навсегда во время летних каникул. Его жена сразу сказала "да" и обрадовалась, но муж категорически возразил эту идею — он подозревал, что что-то здесь нечисто.

"Родственники говорили, что это не так просто, ведь подозрения появились в отношении нее еще с семи лет, и ситуация только ухудшается. Я с ними согласился, но сказал жене, что понимаю ее обязанность перед дочерью, так же как я имею обязанность перед своими детьми. Она сказала, что "не будет так уж и плохо" и что мы все уладим. Я ответил, что не верю в это, и сказал, что в таком случае я с детьми перееду от нее", — рассказал американец.

Далее стало ясно, что поведение 16-летней девушки стало причиной конфликтов с его собственными детьми: 15-летний сын после истории со Switch сказал, что не хочет больше видеть ее, а 13-летний подросток поддержал отцовское решение.

"Я сказал жене, что мне очень жаль, но я не буду заставлять своих детей жить с ее старшей дочерью. Она заявила, что у меня долг перед всеми пятью, но я сказал, что не готов рисковать отношениями со своими детьми, и что останусь в жизни ее младших, но мы с ней уже не сможем жить вместе. Когда мы переехали, мои дети с облегчением признались, что боялись, что она украдет у них кучу вещей, если бы мы остались", — говорит мужчина и забрал своих сыновей.

Через несколько недель после переезда он подал на развод, несмотря на тщетные попытки жены. Сейчас она живет со своими тремя дочерьми одна и жалуется, что им не удалось как-то решить это.

"Мы говорили по телефону и я ответил, что мне изначально было ясно, чего я не буду делать. Она жалуется, что больше всего страдают ее младшие дети, потому что оба их папы "ушли от них", и спрашивает, как ей объяснить, что их второй папа поставил родных детей выше их. Она несколько раз пыталась убедить меня отменить развод и попробовать снова быть семьей. Но я отказываюсь", — добавил мужчина.

Реакция соцсетей

В комментариях к посту мужчины мнение пользователей разделилось на несколько групп: одни посчитали целесообразным проучить девочку-подростка за воровство, вторые убеждены в правильности решения мужчины, а третья группа считает причину распада брака "странной".

Больше всего юзеры поддержали следующие реплики:

"Странная история получается. 16-летнюю не приучили не воровать чужое? Что там в той семье творилось?";

"Я согласен с Вашим решением. Нельзя постоянно жить в такой атмосфере, где девушка ворует вещи у сводных братьев";

"Честно, я понимаю чувства матери. Видно, она не справляется с девушкой, и поэтому ее отчаяние мне понятно. Я думаю, что надо было дать семье еще один шанс";

"Вы должны были ее проучить за воровство, чтобы она поняла, чем это грозит. Но когда ваша бывшая жена начала прикрываться долгом, то развод — единственный способ";

"Как по мне, здесь и заключается вся проблема: надо строить взаимопонимание между детьми. Этого не могло получиться, и обидно, что хорошая семья развалились".

