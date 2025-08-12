Вибрав дітей замість шлюбу: чоловік пішов від дружини через її старшу дочку (фото)

Один багатодітний чоловік розповів, що вирішив розлучитися з дружиною після шести років разом. Причина розриву полягала в прийомній старшій доньці, яку герой історії запідозрив в постійних крадіжках, а також був не в захваті від її постійної брехні та проявів неповаги до всіх членів родини.

Він зазначає, що коли почав жити у шлюбі, то поведінка найстаршої доньки його відверто злити, що і стало каталізатором кінця стосунків, йдеться в дописі американця в Reddit.

Чоловік говорить, що разом з вже колишньою дружиною виховували п'ятьох дітей: двох дітей, 15 і 13 років, від його покійної дружини та трьох дітей (16, 10 та 7 років) від її попередніх стосунків. Загалом пара зустрічалася два роки, а в шлюбі прожили майже чотири.

Після певного часу разом, американець додав, що в шлюбі почали проблеми — найстаршу 16-річну доньку запідозрили в постійних крадіжка грошей, та доказів тому не було. Ще одним дивним фактором стала поведінка колишнього його дружини, коли той згадував про її "бережливість" та те, що вона постійно купує собі "щось нове".

"Потім вона стала відвертішою у неповазі до мене й крадіжках. Вона жила зі своїм біологічним батьком час від часу, а коли поверталася та їхала назад, після цих приїздів крадіжки посилилися — вона брала речі, досить маленькі, щоб їх не помітили одразу. Одного разу це була Nintendo Switch мого 15-річного сина. Також зникали й інші речі після її від’їзду з ним. Моя дружина відшкодовувала втрачене, але після історії зі Switch я сказав, що нам потрібно щось вирішити, бо я не хочу, щоб мої діти з цим жили. Я вважав, що маю передусім дбати про них", — переповідає автор посту.

16-річна донька стала причиною розпаду шлюбу Фото: Freepik

Під час однієї з розмов 16-річна дочка якось запитала, чи може вона переїхати до нас назавжди під час літніх канікул. Його дружина одразу сказала "так" і зраділа, але чоловік категорично заперечив цю ідею — він підозрював, що щось тут нечисто.

"Родичі казали, що це не так просто, адже підозри з’явилися щодо неї ще з семи років, і ситуація лише погіршується. Я з ними погодився, але сказав дружині, що розумію її обов’язок перед донькою, так само як я маю обов’язок перед своїми дітьми. Вона сказала, що "не буде так уже й погано" і що ми все владнаємо. Я відповів, що не вірю в це, і сказав, що в такому разі я з дітьми переїду від неї", — розповів американець.

Далі стало ясно, що поведінка 16-річної дівчини стала причиною конфліктів з його власними дітьми: 15-річний син після історії зі Switch сказав, що не хоче більше бачити її, а 13-річний підліток підтримав батькове рішення.

"Я сказав дружині, що мені дуже шкода, але я не змушуватиму своїх дітей жити з її старшою дочкою. Вона заявила, що в мене обов’язок перед усіма п’ятьма, але я сказав, що не готовий ризикувати відносинами зі своїми дітьми, і що залишуся в житті її молодших, але ми з нею вже не зможемо жити разом. Коли ми переїхали, мої діти з полегшенням зізналися, що боялися, що вона вкраде в них купу речей, якби ми залишилися", — говорить чоловік та забрав своїх синів.

Через кілька тижнів після переїзду він подав на розлучення попри марні спроби дружини. Наразі вона живе зі своїми трьома доньками сама та скаржиться, що їм не вдалося якось вирішити це.

"Ми говорили телефоном і я відповів, що мені від початку було ясно, чого я не робитиму. Вона жаліється, що найбільше страждають її молодші діти, бо обидва їхні тати "пішли від них", і питає, як їй пояснити, що їхній другий тато поставив рідних дітей вище них. Вона кілька разів намагалася переконати мене скасувати розлучення й спробувати знову бути родиною. Але я відмовляюся", — додав чоловік.

Реакція соцмереж

У коментарях до посту чоловіка думка користувачів розділилася на кілька груп: одні вважали за доцільне провчити дівчинку-підлітка за крадіжки, другі переконані в правильності рішення чоловіка, а третя група вважає причину розпаду шлюбу "дивною".

Найбільше юзери підтримали наступні репліки:

"Дивна історія виходить. 16-річну не привчили не красти чуже? Що там в тій сім'ї коїлося?";

"Я згоден з Вашим рішенням. Не можна постійно жити в такій атмосфері, де дівчина краде речі у зведених братів";

"Чесно, я розумію почуття матері. Видно, вона не справляється з дівчиною, і тому її відчай мені зрозумілий. Я гадаю, що треба було дати сім'ї ще один шанс";

"Ви мали її провчити за крадіжки, аби вона втямила, чим це загрожує. Але коли ваша колишня дружина почала прикриватися обов'язком, то розлучення — єдиний спосіб";

"Як на мене, тут і полягає вся проблема: треба будувати порозуміння між дітьми. Цього не могло вийти, і прикро, що гарна сім'я розвалилися".

