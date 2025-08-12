Ужас в детской комнате: мама нашла гигантскую змею в кроватке младенца (видео)

В Бразилии мать обнаружила неожиданного "гостя" в колыбели ребенка. Профессиональный герпетолог спас ситуацию, но инцидент вызвал резонанс в соцсетях.

Как сообщает What's The Jam, в городе Жарагуа-ду-Сул (Бразилия) произошла удивительная история. Молодая мать пережила настоящий ужас, когда нашла огромную змею в кроватке своего ребенка.

К счастью, малыша не было в комнате в тот момент. Женщина немедленно вызвала специалистов из Экологического фонда Харагуаэнсе. На место прибыл биолог Гилберто Адемар Дуве, который идентифицировал животное как Spilotes pullatus — неядовитую куриную змею.

"Этот вид абсолютно безопасен для людей, — пояснил специалист, — Они питаются грызунами и мелкими рептилиями, выполняя важную роль в экосистеме".

Спасательная операция была проведена профессионально. Змею осторожно вынесли из дома и выпустили в естественную среду. Ребенок не пострадал.

Гилберто поделился видео операции в своем Instagram, где оно собрало более 27 тысяч просмотров.

Местные жители активно комментировали инцидент:

"Я бы до смерти напугалась!" — написала одна из пользовательниц.

"Теперь я буду дважды проверять детскую кровать", — шутила другая.

Куриные змеи (Spilotes pullatus) — это ярко окрашенные неядовитые рептилии, которые могут достигать 2,5 метра в длину. Они распространены в тропических лесах Южной Америки и известны своей скоростью и ловкостью.

