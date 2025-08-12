Жах у дитячій кімнаті: мама знайшла гігантську змію у ліжечку немовляти (відео)

У Бразилії мати виявила несподіваного "гостя" у колисці дитини. Професійний герпетолог врятував ситуацію, але інцидент викликав резонанс у соцмережах.

Як повідомляє What's The Jam, у місті Жарагуа-ду-Сул (Бразилія) сталася дивовижна історія. Молода мати пережила справжній жах, коли знайшла величезну змію у ліжечку своєї дитини.

На щастя, малюка не було в кімнаті в той момент. Жінка негайно викликала фахівців з Екологічного фонду Харагуаенсе. На місце прибув біолог Гілберто Адемар Дуве, який ідентифікував тварину як Spilotes pullatus – неотруйну курячу змію.

"Цей вид абсолютно безпечний для людей, – пояснив фахівець. – Вони живляться гризунами та дрібними рептиліями, виконуючи важливу роль у екосистемі".

Рятувальна операція була проведена професійно. Змію обережно винесли з будинку та випустили у природне середовище. Дитина не постраждала.

Гілберто поділився відео операції у своєму Instagram, де воно зібрало понад 27 тисяч переглядів.

Місцеві жителі активно коментували інцидент:

"Я б до смерті налякалась!" – написала одна з користувачок.

"Тепер я двічі перевірятиму дитяче ліжко", – жартувала інша.

Курячі змії (Spilotes pullatus) – це яскраво забарвлені неотруйні рептилії, які можуть досягати 2,5 метри завдовжки. Вони поширені у тропічних лісах Південної Америки та відомі своєю швидкістю та спритністю.

