Мужчина вернулся с отпуска и увидел загадочный "гриб" на стене внутри дома (фото)

После недолгого отсутствия хозяин дома обнаружил в стене необычный оранжевый нарост, напоминающий гриб. Специалист рассказал, почему в жилых помещениях могут появляться такие образования и какую угрозу они представляют.

Related video

Короткая поездка пользователя Reddit обернулась неприятным и в то же время странным сюрпризом. Пост с фотографией находки, опубликованный пользователем u/BlGMAK в сабреддите r/mildlyinfuriating, быстро стал вирусным.

На снимке видно фактурную, высохшую структуру ярко-оранжевого цвета, торчащую из угла стены. Автор уточнил, что отсутствовал всего два дня, а вернувшись, обнаружил "сухой и хрустящий" нарост. В какой именно комнате произошла находка, он не уточнил.

Чарли Ледюк, директор по операциям канадской компании по микробиологическим испытаниям Axxonlab, изучив фото, предположил, что это грибковое образование, выросшее из-за попадания влаги в угловой шов душевой кабины. Влага проникла внутрь стены и пропитала деревянные конструкции, создав идеальные условия для развития грибка.

Автор уточнил, что отсутствовал всего два дня, а вернувшись, обнаружил "сухой и хрустящий" нарост Фото: Reddit

По словам Ледюка, грибная структура находилась на стадии высыхания и, вероятно, достигла пика своего роста до возвращения владельца. Он пояснил, что для появления подобных грибов требуется длительное насыщение древесины влагой — недели или даже месяцы. Это значит, что проблема в доме началась задолго до короткой поездки хозяина.

Эксперт отметил, что повышенная влажность в помещениях — один из основных факторов, вызывающих рост плесени и грибов. Исследование, опубликованное в 2024 году в журнале Fungi, показало, что до 50% домов в странах Европы, Северной Америки, Австралии, Индии и Японии сталкиваются с проблемами сырости, особенно при плохой вентиляции, конденсации, протечках или затоплениях.

Под публикацией на Reddit пользователи поделились противоположными реакциями — от любопытства и шуток до откровенного отвращения. Кто-то пошутил: "Грибок среди нас", а другие предупредили, что за видимой частью, скорее всего, скрывается гораздо более масштабное повреждение, возможно, связанное с протечкой труб. Один из комментаторов назвал увиденное "кошмаром для любого домовладельца".

Ранее Фокус сообщал, что женщина заметила странность с ложками и раскрыла неожиданную тайну дочери. Жительница Торонто (Канада) обратила внимание на то, что ее привычный набор столовых предметов стал постепенно меняться, и быстро выяснила причину.

Также стало известно, что девушка взглянула на дом своего соседа и ужаснулась. Мужчина без предупреждения установил камеру, направленную на чужой дом. Владелица в панике обратилась за советом к пользователям соцсетей.