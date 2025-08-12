Чоловік повернувся з відпустки і побачив загадковий "гриб" на стіні всередині будинку (фото)

Після недовгої відсутності господар будинку виявив у стіні незвичайний помаранчевий наріст, що нагадує гриб. Фахівець розповів, чому в житлових приміщеннях можуть з'являтися такі утворення і яку загрозу вони становлять.

Related video

Коротка поїздка користувача Reddit обернулася неприємним і водночас дивним сюрпризом. Пост із фотографією знахідки, опублікований користувачем u/BlGMAK у сабреддіті r/mildlyinfuriating, швидко став вірусним.

На знімку видно фактурну, висохлу структуру яскраво-помаранчевого кольору, що стирчить із кута стіни. Автор уточнив, що був відсутній лише два дні, а повернувшись, виявив "сухий і хрусткий" наріст. У якій саме кімнаті сталася знахідка, він не уточнив.

Чарлі Ледюк, директор з операцій канадської компанії з мікробіологічних випробувань Axxonlab, вивчивши фото, припустив, що це грибкове утворення, яке виросло через потрапляння вологи в кутовий шов душової кабіни. Волога проникла всередину стіни і просочила дерев'яні конструкції, створивши ідеальні умови для розвитку грибка.

Автор уточнив, що був відсутній лише два дні, а повернувшись, виявив "сухий і хрусткий" наріст Фото: Reddit

За словами Ледюка, грибна структура перебувала на стадії висихання і, ймовірно, досягла піку свого зростання до повернення власника. Він пояснив, що для появи подібних грибів потрібне тривале насичення деревини вологою — тижні або навіть місяці. Це означає, що проблема в будинку почалася задовго до короткої поїздки господаря.

Експерт зазначив, що підвищена вологість у приміщеннях — один з основних чинників, що спричиняють ріст цвілі та грибів. Дослідження, опубліковане 2024 року в журналі Fungi, засвідчило, що до 50% будинків у країнах Європи, Північної Америки, Австралії, Індії та Японії стикаються з проблемами вогкості, особливо за поганої вентиляції, конденсації, протікання або затоплення.

Під публікацією на Reddit користувачі поділилися протилежними реакціями — від цікавості та жартів до відвертої відрази. Хтось пожартував: "Грибок серед нас", а інші попередили, що за видимою частиною, найімовірніше, ховається набагато масштабніше пошкодження, можливо, пов'язане з протіканням труб. Один із коментаторів назвав побачене "кошмаром для будь-якого домовласника".

Раніше Фокус повідомляв, що жінка помітила дивину з ложками і розкрила несподівану таємницю доньки. Мешканка Торонто (Канада) звернула увагу на те, що її звичний набір столових предметів став поступово змінюватися, і швидко з'ясувала причину.

Також стало відомо, що дівчина поглянула на будинок свого сусіда і жахнулася. Чоловік без попередження встановив камеру, спрямовану на чужий будинок. Власниця в паніці звернулася по пораду до користувачів соцмереж.