"Этого хотела семья": создатель игрушечной империи передал многомиллионную компанию работникам (фото)

Британский бизнесмен и соучредитель сети магазинов игрушек The Entertainer ("Тот, кто развлекает" с английского) Гари Грант решил передать свою империю в пользу работников. Такой жест обусловлен желанием семьи мужчины отдать наследство для всех причастных к этому делу.

Свое первое заведение Гарри и его жена Кэтрин открыли в 1981 году, а за это время успели построить целую "Игрушечную империю" стоимостью в более 250 млн фунтов (почти 14 млрд грн), сообщает BBC.

Журналисты пишут, что теперь более 1900 работников сети The Entertainer получат право контроля над бизнесом после отказа владельца от него. Все 100% активов мужчина и его семья планируют передать в траст, которым будет управлять персонал компании с помощью уполномоченным лиц.

Это позволит всем, кто в течение лет отдавал себя работе в сети, получать "долю прибыли и будут иметь влияние на деятельность компании". По условиям траста, принадлежащего работникам, Грант и его семья также получат финансовые выгоды. Они получат выплату за передачу своих 100% акций, которая будет покрываться из прибыли бизнеса со временем.

По последним годовым отчетам компания за финансовый год, завершившийся в январе 2024, сообщила о прибыли до налогообложения в размере 6,7 млн (более 300 млн гривен).

Магазин из сети The Entertainer Фото: Facebook

Двое из четырех детей мистера Гранта работают в компании, но он говорит, что у них есть "другие планы на жизнь". После тщательного планирования преемственности, которое рассматривало различные варианты выхода, семья выбрала траст для работников.

Сам владелец бизнеса объяснил свое решение дома аргументами — это нежелание продавать бизнес за деньги и отдать его в надежные руки.

"Если бы бизнес просто продали за деньги — это не было бы передачей эстафеты так, как бы этого хотела семья", — откровенно говорит бизнесмен в интервью, добавив, что первые выплаты работникам начнутся в январе 2027-го года.

СМИ указывает, что сеть The Entertainer имеет несколько необычных особенностей: наибольшее количество доходов она получает накануне Рождества, а значительное количество сотрудников — почти 400 — работают в компании более десяти лет, а около 50 — более двадцати лет.

"Мы очень бы переживали, если бы продали бизнес компании с ценностями, кардинально отличающимися от тех, которые мы выстраивали последние 44 года. Это выигрышная ситуация для каждого нашего работника", — констатировал владелец.

