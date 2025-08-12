"Цього хотіла родина": творець іграшкової імперії передав багатомільйонну компанію працівникам (фото)

Британський бізнесмен і співзасновник мережі магазинів іграшок The Entertainer ("Той, хто розважає" з англійської) Гарі Ґрант гвирішив передати свою імперію на користь працівників. Такий жест обумовлений бажанням сім'ї чоловіка віддати спадок для всіх дотичних до цієї справи.

Свій перший заклад Гарі та його дружина Кетрін відкрили в 1981 році, а за цей час встигли збудувати цілу "Іграшкову імперію" вартість в понад 250 млн фунтів (майже 14 млрд грн), повідомляє BBC.

Журналісти пишуть, що тепер понад 1900 працівників мережі The Entertainer отримають право контролю над бізнесом після відмови власника від нього. Всі 100% активів чоловік та його родина планують передати в траст, яким управлятиме персонал компанії за допомогою уповноваженим осіб.

Це дозволить всі, хто протягом років віддавав себе роботі в мережі, отримувати "частку прибутку і матимуть вплив на діяльність компанії". За умовами трасту, що належить працівникам, Ґрант і його родина також отримають фінансові вигоди. Вони отримають виплату за передачу своїх 100% акцій, яка буде покриватися з прибутку бізнесу з часом.

За останніми річними звітами компанія за фінансовий рік, що завершився у січні 2024, повідомила про прибуток до оподаткування у розмірі 6,7 млн (понад 300 млн гривень).

Магазин з мережі The Entertainer Фото: Facebook

Двоє з чотирьох дітей містера Ґранта працюють у компанії, але він каже, що у них є "інші плани на життя". Після ретельного планування спадкоємності, яке розглядало різні варіанти виходу, родина обрала траст для працівників.

Сам власник бізнесу пояснив своє рішення вдома аргументами — це небажання продавати бізнес за гроші та віддати його в надійні руки.

"Якби бізнес просто продали за гроші — це не було б передачею естафети так, як би цього хотіла родина", — відверто говорить бізнесмен в інтерв'ю, додавши, що перші виплати працівникам почнуться в січні 2027-го року.

ЗМІ вказує, що мережа The Entertainer має кілька незвичних особливостей: найбільшу кількість прибутків вона отримує напередодні Різдва, а значна кількість співробітників — майже 400 — працюють у компанії понад десять років, а близько 50 — понад двадцять років.

"Ми дуже б переймалися, якби продали бізнес компанії з цінностями, що кардинально відрізняються від тих, які ми вибудовували останні 44 роки. Це виграшна ситуація для кожного нашого працівника", — констатував власник.

