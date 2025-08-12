97-летняя бабушка шокировала сеть своим молодым видом: как ей это удалось (видео)

97-летняя мексиканка Мария де ла Лус лас Фуэнтес стала звездой сети, когда ее внучка показала, как выглядит бабушка. Сама женщина рассказывает, что никто не верит в то, что она так выглядит в своем почтенном возрасте.

27-летняя внучка героини истории Ана Карен Кастильо показала, как ее любимая бабушка сохранила великолепный вид на видео, опубликованном на странице девушки в Tiktok.

Ролик мексиканки стал вирусным — набрал более 11 млн просмотров за считанные дни. Девушка сначала показала бабушку с эффектом старческого фильтра, подписав: "Что люди думают, что выглядит моя бабушка, рожденная в 1928 году".

Затем она сняла фильтр и показала настоящее лицо госпожи де ла Лус де лас Фуэнтес. Пожилая женщина имела гладкое и подтянутое лицо, а внучка подписала видео дальше: "Моя бабушка в 97 без всякого понятия, что такое ботокс".

В интервью Newsweek внучка рассказала, что бабушка очень тщательно "относится к своему уходу", но ей все равно не верят, когда она говорит. что родилась в 1928 году.

"Каждый говорит ей это каждый день. Она прекрасно себя чувствует, ходит, водит машину, живет сама, обожает печь и готовить", — рассказала сеньорита Кастильо.

Девушка добавляет, что ее бабушка вкладывает много денег в свои кремы, не использует ничего, кроме Lancôme или L'Oréal, но особенно Lancôme.

"Она очень строго придерживается диеты и ежедневно принимает много витаминов. Всегда говорит, что витамины C и E — вот что держит ее здоровой и красивой. И всегда, всегда десерт! Она любит баловать себя после каждого приема пищи", — говорит внучка.

Когда ролик стал вирусным, то Ана рассказала бабушке о том, что их ролик завирусился. В ответ, как говорит девушка, она хорошо отнеслась к славе, но "совсем не понимает, что происходит".

"Она убеждена, что 10 миллионов людей, которые увидели видео, стали ее друзьями", — иронично рассказала мексиканка.

Реакция соцсетей

В комментариях к вирусному видео, большинство пользователей были поражены увиденным, как 97-летняя женщина сохранила свой прекрасный вид. Больше всего юзеры облюбовали такие реплики:

"Это шутка?";

"Нам нужен ее уход за кожей, ее диета, вся информация, пожалуйста";

"Как это вообще возможно?";

"Моей прапрабабушке 108 лет! Она говорила: "Сердце, полное доброты, сохраняет годы мягкими", и я клянусь, она живет этим каждый день";

"Раскройте секреты ухода за нонни".

