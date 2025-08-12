97-річна бабуся шокувала мережу своїм молодим виглядом: як їй це вдалося (відео)

97-річна мексиканка Марія де ла Лус лас Фуентес стала зіркою мережі, коли її онука показала, як виглядає бабуся. Сама жінка розповідає, що ніхто не вірить в те, що вона має такий вигляд у своєму поважному віці.

27-річна онука героїні історії Ана Карен Кастільйо показала, як її улюблена бабуся зберегла чудовий вигляд на відео, опублікованому на сторінці дівчини в Tiktok.

Ролик мексиканки став вірусним — набрав понад 11 млн переглядів за лічені дні. Дівчина спочатку показала бабусю з ефектом старечого фільтра, підписавши: "Що люди думають, що виглядає моя бабуся, народжена у 1928".

Потім вона зняла фільтр і показала справжнє обличчя пані де ла Лус де лас Фуентес. Літня жінка мала гладке і підтягнуте обличчя, а внучка підписала відео далі: "Моя бабуся у 97 без жодного поняття, що таке ботокс".

В інтерв'ю Newsweek онука розповіла, що бабуся дуже ретельно "ставиться до свого догляду", але їй все одно не вірять, коли вона каже. що народилася в 1928 році.

"Кожен каже їй це щодня. Вона чудово себе почуває, ходить, кермує машиною, живе сама, обожнює пекти й готувати", — розповіла сеньйорита Кастільйо.

Дівчина додає, що її бабуся вкладає багато грошей у свої креми, не використовує нічого, окрім Lancôme або L'Oréal, але особливо Lancôme.

"Вона дуже суворо дотримується дієти та щодня приймає багато вітамінів. Завжди каже, що вітаміни C і E — ось що тримає її здоровою і красивою. І завжди, завжди десерт! Вона любить балувати себе після кожного прийому їжі", — говорить онучка.

Коли ролик став вірусним, то Ана розповіла бабусі про те, що їхній ролик завірусився. У відповідь, як говорить дівчина, вона добре поставилася до слави, але "зовсім розуміє, що відбувається".

"Вона переконана, що 10 мільйонів людей, які побачили відео, стали її друзями", — іронічно розповіла мексиканка.

Реакція соцмереж

У коментарях до вірусного відео, більшість користувачів були вражені побаченим, як 97-річна жінка зберегла свій чудовий вид. Найбільше юзери вподобали такі репліки:

"Це жарт?";

"Нам потрібен її догляд за шкірою, її дієта, вся інформація, будь ласка";

"Як це взагалі можливо?";

"Моя прапрабабуся 108 років! Вона казала: "Серце, повне доброти, зберігає роки м’якими", і я клянусь, вона живе цим кожен день";

"Розкрийте секрети догляду для нонни".

