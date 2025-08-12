Могут выжить целый год: пара создала бункер и готовит запасы на "черный день" (фото, видео)

Супруги Колтон и Керри Смиты из американского штата Монтана решили подготовить хранилище и запасы пищи на случай стихийного бедствия или глобальной катастрофы. Сейчас пара уже имеет достаточное количество всего необходимого, чтобы год автономно жить в случае стихийного бедствия или отключений электроэнергии.

Related video

Женщина говорит, что всегда готова была к стихийным бедствиям, но последние события заставили пару начать тщательную подготовку, сообщает New York Post.

"Я выросла в Калифорнии, где бывают землетрясения, поэтому моя семья всегда была готова к стихийным бедствиям. Но этот шар [китайский шпионский шар, который сбили над США в 2023 году — ред.] поднял все на новый уровень. Я поняла, что должна действовать самостоятельно", — рассказала Керри.

С тех пор Смиты собрали огромный арсенал припасов: четыре генератора, три 200-литровые бочки с водой, сублимированные продукты со сроком хранения 25 лет и различные средства защиты — от огнестрельного оружия до электрошокеров.

Они также приобрели солнечные панели, спутниковые телефоны, радиоприемники с ручным генератором и даже спасательный плот — предмет, который, по словам Керри, однажды спас жизнь одной из ее подписчиц во время наводнения. Смиты убеждены, что смогут прожить год, пользуясь только запасами.

Запасы семейства Смитов Фото: SWNS

"Каждая домохозяйка должна это учитывать. Это просто продолжение заботы о семье. Такая подготовка нужна не только, если наступит конец света или Третья мировая война; это может быть потеря работы, стихийное бедствие — что угодно", — объясняет она.

Пара разработала детальный план, включая "тревожные рюкзаки" для себя и их собаки по кличке Скай, чтобы в случае необходимости быстро покинуть дом. Запасы размещены в нескольких местах — дома, в машинах и даже в домах друзей, чтобы создать небольшую сеть поддержки, на которую можно рассчитывать в кризисной ситуации.

Их ресурсы охватывают пять ключевых категорий: еда, вода, жилье, самооборона и коммуникация. Хотя некоторые считают их образ жизни чрезмерным, Смиты настаивают, что это просто ответственность.

"Подготовка очень дорогая и невозможно сделать все за одну ночь — но это инвестиция, как форма страхования. Это об уверенности в том, что у тебя есть нужные запасы. Это не крайность — это разумный подход", — говорит Керри.

Женщина убеждена, что главными во время выживания являются еда, вода, крыша над головой и электричество. Следующими по потребностям будут средства самообороны, а затем — коммуникационное оборудование: рации, телефоны, трекеры, карты и тому подобное.

Ранее Фокус рассказывал, как мужчина готовится к концу света более 10 лет. Отец двоих детей, 33-летний Денн Гросс убежден, что самая большая беда — это не катастрофы или войны, а неподготовленность людей к ним.

Впоследствии стало известно, что мужчина предрекает войну и запасается едой на годы вперед. Шахзад Каяни активно интересовался историями о выживании с 12 лет, и недавно мужчина решил начать активно готовиться к новому глобальному конфликту