Можуть вижити цілий рік: пара створила бункер та готує запаси на "чорний день" (фото, відео)

Подружжя Колтон і Керрі Сміти з американського штату Монтана вирішили підготувати сховище та запаси їжі на випадок стихійного лиха чи глобальної катастрофи. Наразі пара вже має достатню кількість всього потрібного, аби рік автономно жити у випадку стихійного лиха чи відключень електроенергії.

Related video

Жінка говорить, що завжди готова була до стихійних лих, та останні події змусили пару почати ретельну підготовку, повідомляє New York Post.

"Я виросла в Каліфорнії, де бувають землетруси, тому моя сім’я завжди була готова до стихійних лих. Але ця куля [китайська шпигунська куля, яку збили над США у 2023 році — ред.] підняла все на новий рівень. Я зрозуміла, що маю діяти самостійно", — розповіла Керрі.

Відтоді Сміти зібрали величезний арсенал припасів: чотири генератори, три 200 літрові бочки з водою, сублімовані продукти з терміном зберігання 25 років та різні засоби захисту — від вогнепальної зброї до електрошокерів.

Вони також придбали сонячні панелі, супутникові телефони, радіоприймачі з ручним генератором та навіть рятувальний пліт — предмет, який, за словами Керрі, одного разу врятував життя однієї з її підписниць під час повені. Сміти переконані, що зможуть прожити рік, користуючись лише запасами.

Запаси сімейства Смітів Фото: SWNS

"Кожна домогосподарка повинна це враховувати. Це просто продовження турботи про сім’ю. Така підготовка потрібна не лише, якщо настане кінець світу чи Третя світова війна; це може бути втрата роботи, стихійне лихо — будь-що", — пояснює вона.

Пара розробила детальний план, включно з "тривожними рюкзаками" для себе та їхнього собаки з кличкою Скай, аби в разі потреби швидко покинути дім. Запаси розміщено у кількох місцях — удома, у машинах та навіть у домівках друзів, щоб створити невелику мережу підтримки, на яку можна розраховувати в кризовій ситуації.

Їхні ресурси охоплюють п’ять ключових категорій: їжа, вода, житло, самооборона та комунікація. Хоча деякі вважають їхній спосіб життя надмірним, Сміти наполягають, що це просто відповідальність.

"Підготовка дуже дорога і неможливо зробити все за одну ніч — але це інвестиція, як форма страхування. Це про впевненість у тому, що в тебе є потрібні запаси. Це не крайність — це розумний підхід", — каже Керрі.

Жінка переконана, що найголовнішими під час виживання є їжа, вода, дах над головою та електрика. Наступними за потребами будуть засоби самооборони, а потім — комунікаційне обладнання: рації, телефони, трекери, карти тощо.

Раніше Фокус розповідав, як чоловік готується до кінця світу понад 10 років. Батько двох дітей, 33-річний Денн Гросс переконаний, що найбільша біда — це не катастрофи чи війни, а непідготовленість людей до них.

Згодом стало відомо, що чоловік передрікає війну і запасається їжею на роки вперед. Шахзад Каяні активно цікавився історіями про виживання з 12 років, та нещодавно чоловік вирішив розпочати активно готуватися до нового глобального конфлікту