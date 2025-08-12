Приносит "подарки": кот стал опорой для хозяйки после тяжелого расставания (фото)

Женщина рассказала, как ее кот почувствовал перемены в ее жизни и начал утешать ее особым способом, превратив это в ежедневный ритуал. Необычное поведение домашнего животного растрогало пользователей соцсетей.

Женщина по имени Мишель недавно пережившая болезненное расставание, рассказала трогательную историю на Reddit о своем шестилетнем длинношерстном черном коте Маугли, который стал для нее "лучшим парнем" и источником утешения.

Девушка отметила, что домашнее животное появилось в ее жизни несколько лет назад, когда она спасла его со стройки. С тех пор кот стал неотъемлемой частью семьи, окружая ее и детей лаской. Однако почти пять недель назад, когда партнер Мишель ушел, в поведении кота произошли заметные перемены.

В ночь расставания Маугли издал громкий крик, и Мишель сначала решила, что он ищет другую кошку, которую забрал ее бывший партнер. Но кот неожиданно запрыгнул к ней в кровать, держа в зубах плюшевого тигра. Спустя несколько минут он вернулся с новой игрушкой. С тех пор это стало его ритуалом. Каждый вечер он приносит хозяйке от четырех до шести мягких игрушек, после чего устраивается спать рядом, нежно касаясь ее плеча или спины.

кот, обычно ведущий уличный образ жизни, проводит вечера и ночи исключительно рядом с хозяйкой Фото: Reddit

Раньше Маугли делился с ней только "подарками" с улицы (в основном шишками), но никогда не приносил игрушек. По словам Мишель, он точно знал, что живых или мертвых птиц она видеть не хочет. Теперь же кот, обычно ведущий уличный образ жизни, проводит вечера и ночи исключительно рядом с хозяйкой, словно понимая, что она нуждается в поддержке.

Днем он сопровождает Мишель по дому, сидит с ней на террасе, где они вместе дышат свежим воздухом.

"Кот и мои дети помогли мне пережить горе. Быть настолько беззаветно любимым животным — это невероятно исцеляет. Он знал, что со мной что-то не так, и взял на себя смелость меня утешить", — призналась женщина.

История Мишель о заботливом коте, опубликованная в Reddit-подкасте r/MadeMeSmile, стала вирусной. Пользователи писали: "Маугли — это то, что нужно", "Иногда животные лучше людей", "Самый милый маленький опекун" и "Стал лучшим парнем".

