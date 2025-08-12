Приносить "подарунки": кіт став опорою для господині після важкого розставання (фото)

Жінка розповіла, як її кіт відчув зміни в її житті та почав втішати її в особливий спосіб, перетворивши це на щоденний ритуал. Незвичайна поведінка домашньої тварини зворушила користувачів соцмереж.

Жінка на ім'я Мішель, яка нещодавно пережила болісне розставання, розповіла зворушливу історію на Reddit про свого шестирічного довгошерстого чорного кота Мауглі, який став для неї "найкращим хлопцем" і джерелом розради.

Дівчина зазначила, що домашня тварина з'явилася в її житті кілька років тому, коли вона врятувала його з будівництва. Відтоді кіт став невід'ємною частиною сім'ї, оточуючи її та дітей ласкою. Однак майже п'ять тижнів тому, коли партнер Мішель пішов, у поведінці кота відбулися помітні зміни.

У ніч розставання Мауглі видав гучний крик, і Мішель спочатку вирішила, що він шукає іншу кішку, яку забрав її колишній партнер. Але кіт несподівано застрибнув до неї в ліжко, тримаючи в зубах плюшевого тигра. Через кілька хвилин він повернувся з новою іграшкою. Відтоді це стало його ритуалом. Щовечора він приносить господині від чотирьох до шести м'яких іграшок, після чого влаштовується спати поруч, ніжно торкаючись її плеча або спини.

кіт, який зазвичай веде вуличний спосіб життя, проводить вечори та ночі винятково поруч із господинею Фото: Reddit

Раніше Мауглі ділився з нею тільки "подарунками" з вулиці (переважно шишками), але ніколи не приносив іграшок. За словами Мішель, він точно знав, що живих або мертвих птахів вона бачити не хоче. Тепер же кіт, який зазвичай веде вуличний спосіб життя, проводить вечори і ночі винятково поруч із господинею, немов розуміючи, що вона потребує підтримки.

Вдень він супроводжує Мішель будинком, сидить із нею на терасі, де вони разом дихають свіжим повітрям.

"Кіт і мої діти допомогли мені пережити горе. Бути настільки безмежно коханою твариною — це неймовірно зцілює. Він знав, що зі мною щось не так, і взяв на себе сміливість мене втішити", — зізналася жінка.

Історія Мішель про турботливого кота, опублікована в Reddit-подкасті r/MadeMeSmile, стала вірусною. Користувачі писали: "Мауглі — це те, що потрібно", "Іноді тварини кращі за людей", "Наймиліший маленький опікун" і "Став найкращим хлопцем".

