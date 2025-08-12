Сбежал с праздника на выпускной: в полиции рассказали о забавном преследовании "преступника" (фото)

Работники старшей школы города Эвастон в американском штате Иллинойс вызвали полицию среди вторжения на территорию заведения. Оказалось, что нарушителем была обычная домашняя свинья, которая сбежала с праздника Дня рождения одного ребенка и добралась до образовательного здания.

Служба безопасности школы самостоятельно пыталась поймать хвостатую, но все попытки были тщетны до прибытия полиции, говорится в сообщении администрации школы.

Полицейские Дэниел Пак и Жаклин Роден отправились на задержание "поросячьего правонарушителя". После непродолжительной погони за нарушительницей, паре полицейских удалось поймать животное, которое не получило никаких травм.

Охранники школы не смогли поймать свинью Фото: Facebook Впоследствии ее смогли "задержать" копы Фото: Facebook

Впоследствии животное доставили в приют для животных Эванстона, где исполнительный директор заведения Вики Пасенко выяснила интересное обстоятельство. Оказалось, что примерно 13-килограммовое животное сбежало с детского дня рождения неподалеку.

По словам миссис Пасенко, взрослые с вечеринки пришли в приют, но она не смогла отдать им свинью. Причина отказа заключалась в том, что эти люди лишь арендовали животное, а не были его владельцами.

Кроме того, местное законодательство запрещает содержание свиней без соответствующих условий. Сейчас городской инспектор по вопросам животных Перри Кубала сообщил, что свинью ждет две возможные опции — либо ее вернут владельцу, либо найдут ей новый дом на этой неделе.

Копы смогли поймать прутку преступницу Фото: Facebook Сейчас животное находится в безопасности Фото: Facebook

"После короткой (и скользкой) погони неуловимого "правонарушителя" безопасно поймали и доставили в приют для животных Эванстона. Большая благодарность полиции за то, что не дали ситуации полностью превратиться в "свинский хаос", — иронично сообщила администрация школьного учреждения.

