Утік зі свята на випускний: в поліції розповіли про кумедне переслідування "злочинця" (фото)

Працівники старшої школи міста Евастон в американському штаті Іллінойс викликали поліцію серед вторгнення на територію закладу. Виявилося, що порушником була звичайна домашня свиня, яка втекла зі свята Дня народження однієї дитини та дісталася освітньої будівлі.

Служба безпеки школи самостійно намагалася впіймати хвостату, та всі спроби були марні до прибуття поліції, йдеться в повідомленні адміністрації школи.

Поліціянти Деніел Пак та Жаклін Роден вирушили на затримання "поросячого правопорушника". Після нетривалої гонитви за порушницею, парі поліцейських вдалося впіймати тварину, яка не зазнала ніяких травм.

Охоронці школи не змогли впіймати свиню Фото: Facebook Згодом її змогли "затримати" копи Фото: Facebook

Згодом тварину доставили до притулку для тварин Еванстона, де виконавча директорка закладу Вікі Пасенко з’ясувала цікаву обставину. Виявилося, що приблизно 13-кілограмова тварина втекла з дитячого дня народження неподалік.

За словами місіс Пасенко, дорослі з вечірки прийшли до притулку, але вона не змогла віддати їм свиню. Причина відмови полягала в тому, що ці люди лише орендували тварину, а не були її власниками.

Крім того, місцеве законодавство забороняє утримання свиней без відповідних умов. Наразі міський інспектор з питань тварин Перрі Кубала повідомив, що свиню чекає дві можливі опції — або її повернуть власнику, або знайдуть їй новий дім цього тижня.

Копи змогли впіймати прутку злочинницю Фото: Facebook Наразі тварина перебуває в безпеці Фото: Facebook

"Після короткої (і слизької) погоні невловимого "правопорушника" безпечно впіймали та доставили до притулку для тварин Еванстона. Велика подяка поліції за те, що не дали ситуації повністю перетворитися на "свинський хаос", — іронічно повідомила адміністрація шкільного закладу.

