Мужчина показал кадр с первого дня после выхода на пенсию: в сети восхищены увиденным (фото)

Житель Великобритании поделился с сетью кадром своего коллеги, который недавно вышел на пенсию. Фотографию мужчины с первого дня заслуженного отдыха в сети встретили комплиментами и поддержкой в адрес пожилого специалиста.

Автор поста говорит, что в течение последних 15 лет работал с этим человеком в компании, говорится в заметке на одном из форумов в Reddit.

Сообщение мужчины стало вирусным — набрало более 89 тыс. реакций в сети. Он добавляет, что знал о планах своего коллеги, чем тот будет заниматься в первый день, когда уйдет на заслуженный отдых. Именно тогда и получил неожиданную фотографию — и вспомнил о планах коллеги.

Коллега-пенсионер показал свой первый день отдыха Фото: Reddit

"Мужчина, с которым я проработал последние 15 лет, только что прислал мне это фото — он отправляется на рыбалку в свой первый день на пенсии", — написал автор поста.

Впоследствии он добавил, что коллега-пенсионер вдохновил к делам в трудные времена. Британец рассказывает, что ему пришлось кардинально изменить свою жизнь, ведь потерял практически все, и именно этот человек помог ему обрести уверенность и веру в себя.

"Иногда коллеги по работе — это те, кто вдохновляет меня ставить цели, которые я раньше считал для себя недостижимыми", — завершил автор поста.

Реакция соцсетей

В комментариях к посту мужчины, пользователи активно поддерживали как автора сообщения, так и мужчину на пенсии. Больше всего пользователям понравились такие реплики:

"Когда такая красота на пенсии, это того стоит";

"Замечательный у вас коллега. Ему — долгих лет жизни, а вам — успехов";

"Это стоило того, чтобы уйти на пенсию, как по мне";

"Идеально, просто идеально";

"Надеюсь, муж наконец сможет поймать рыбу, чего не мог сделать во время постоянной работы".

