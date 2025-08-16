Чоловік показав кадр з першого дня після виходу на пенсію: в мережі захоплені побаченим (фото)

Мешканець Великої Британії поділився з мережею кадром свого колеги, який нещодавно вийшов на пенсію. Світлину чоловіка з першого дня заслуженого відпочинку в мережі зустріли компліментами та підтримкою на адресу літнього спеціаліста.

Автор посту говорить, що протягом останніх 15 років працював з цим чоловіком у компанії, йдеться в дописі на одному з форумів у Reddit.

Повідомлення чоловіка стало вірусним — набрало понад 89 тис. реакцій у мережі. Він додає, що знав про плани свого колеги, чим той буде займатися в перший день, коли піде на заслужений відпочинок. Саме тоді й отримав неочікувану світлину — і згадав про плани колеги.

Колега-пенсіонер показав свій перший день відпочинку Фото: Reddit

"Чоловік, з яким я пропрацював останні 15 років, щойно надіслав мені це фото — він вирушає на риболовлю у свій перший день на пенсії", — написав автор посту.

Згодом він додав, що колега-пенсіонер надихнув до справ у важкі часи. Британець переповідає, що йому довелося кардинально змінити своє життя, адже втратив практично все, та саме цей чоловік допоміг йому знайти впевненість та віру в себе.

"Іноді колеги по роботі — це ті, хто надихає мене ставити цілі, які я раніше вважав для себе недосяжними", — завершив автор посту.

Реакція соцмереж

У коментарях до посту чоловіка, юзери активно підтримували як автора допису, так і чоловіка на пенсії. Найбільше користувачам сподобалися такі репліки:

"Коли така краса на пенсії, це того варте";

"Чудовий у вас колега. Йому — довгих років життя, а вам — успіхів";

"Це було варте того, аби піти на пенсію, як на мене";

"Ідеально, просто ідеально";

"Сподіваюся, чоловік нарешті зможе впіймати рибину, чого не міг зробити під час постійної роботи".

