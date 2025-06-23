Пенсіонер ударив депутата міськради замороженою скумбрією: суд виніс вирок, — ЗМІ

Суд в Охтирці визнав винним 65-річного пенсіонера, який під час сварки в магазині вдарив чоловіка замороженим продуктом у лоб. Постраждалого госпіталізували з підозрою на струс мозку.

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Інцидент стався в одному із супермаркетів міста 25 квітня 2024 року. У вироку Охтирського міськрайонного суду від 18 червня зазначено, що пенсіонер заподіяв потерпілому тілесних ушкоджень "з мотивів особистої неприязні".

За даними слідства, пенсіонер схопив заморожений продукт з продуктового кошика та вдарив ним потерпілого в лобну ділянку голови, а потім відштовхнув його та пішов з магазину. Потерпілий дістав забійну рану з цефалгічним астено-невротичним синдромом, що кваліфікується як легкі тілесні ушкодження.

За словами журналістів регіонального медіа "Сумські дебати", потерпілий був депутатом Охтирської міської ради.

В тексті вироку зазначено, що пенсіонер не визнав свою винуватість. За словами обвинуваченого, раніше він працював у поліції та сприяв ув'язненню потерпілого, тому між ними склалися неприязні стосунки. Крім того, пенсіонер звертався до органів контролю із заявою про порушення потерпілим торговельних правил, через що тому було виписано штраф у розмірі 106 тисяч грн.

За версією обвинуваченого, потерпілий чіплявся до нього та ображав його покійну матір. Через це обвинувачений увійшов у стан сильного душевного хвилювання, взяв велику заморожену скумбрію-марокканку зі свого кошика та завдав потерпілому удару. Пенсіонер стверджує, що не бачив крові.

Пенсіонер вдарив депутата скумбрією: який вирок суду

Позивач вимагав компенсації моральної шкоди в розмірі 50 000 грн та матеріальної шкоди (витрат на лікування) на суму 8 102,59 грн. Суд задовольнив цивільний позов частково та постановив стягнути з пенсіонера на користь потерпілого 9 602,59 грн: 4 602,59 грн матеріальної шкоди та 5 000 грн моральної компенсації.

Також обвинуваченому призначено покарання у вигляді одного року пробаційного нагляду, протягом якого він зобов'язаний повідомляти про зміну місця проживання та не виїжджати за межі України без погодження з органами пробації.

Нагадаємо, Фокус 19 червня з посиланням на вирок Києво-Святошинського районного суду бізнесмену, який спалив Tesla під Києвом через сварку зі своєю дівчиною.

7 червня Фокус розповідав про вирок Карлівського районного суду Полтавської області жінці, яка накинулася з кулаками на працівника ТЦК, коли він намагався перевірити військово-облікові документи в її співмешканця.