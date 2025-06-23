Пенсионер ударил депутата горсовета замороженной скумбрией: суд вынес приговор, — СМИ

Суд в Ахтырке признал виновным 65-летнего пенсионера, который во время ссоры в магазине ударил мужчину замороженным продуктом в лоб. Пострадавшего госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга.

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Инцидент произошел в одном из супермаркетов города 25 апреля 2024 года. В приговоре Ахтырского горрайонного суда от 18 июня указано, что пенсионер причинил потерпевшему телесные повреждения "по мотивам личной неприязни".

По данным следствия, пенсионер схватил замороженный продукт из продуктовой корзины и ударил им потерпевшего в лобную область головы, а затем оттолкнул его и ушел из магазина. Пострадавший получил убойную рану с цефалгическим астено-невротическим синдромом, что квалифицируется как легкие телесные повреждения.

По словам журналистов регионального медиа "Сумские дебаты", потерпевший был депутатом Ахтырского городского совета.

В тексте приговора указано, что пенсионер не признал свою виновность. По словам обвиняемого, ранее он работал в полиции и способствовал заключению потерпевшего, поэтому между ними сложились неприязненные отношения. Кроме того, пенсионер обращался в органы контроля с заявлением о нарушении потерпевшим торговых правил, из-за чего тому был выписан штраф в размере 106 тысяч грн.

По версии обвиняемого, потерпевший приставал к нему и оскорблял его покойную мать. Поэтому обвиняемый вошел в состояние сильного душевного волнения, взял большую замороженную скумбрию-марокканку из своей корзины и нанес потерпевшему удар. Пенсионер утверждает, что не видел крови.

Пенсионер ударил депутата скумбрией: какой приговор суда

Истец требовал компенсации морального вреда в размере 50 000 грн и материального ущерба (расходов на лечение) на сумму 8 102,59 грн. Суд удовлетворил гражданский иск частично и постановил взыскать с пенсионера в пользу потерпевшего 9 602,59 грн: 4 602,59 грн материального ущерба и 5 000 грн моральной компенсации.

Также обвиняемому назначено наказание в виде одного года пробационного надзора, в течение которого он обязан сообщать об изменении места жительства и не выезжать за пределы Украины без согласования с органами пробации.

Напомним, Фокус 19 июня со ссылкой на приговор Киево-Святошинского районного суда бизнесмену, который сжег Tesla под Киевом из-за ссоры со своей девушкой.

7 июня Фокус рассказывал о приговоре Карловского районного суда Полтавской области женщине, которая набросилась с кулаками на работника ТЦК, когда он пытался проверить военно-учетные документы у ее сожителя.