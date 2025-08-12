Родственники приехали впервые увидеть малыша: женщина показала забавное поведение гостей (видео)

В одном из американских городов произошла забавная история: родственники женщины Джасмин, которая недавно родила ребенка, впервые приехали навестить ее и малыша после 30 дней карантина. На следующий день камера наблюдения на дверях показала курьезное поведение людей, которое высмеяли пользователи.

Related video

Участники происшествия стремительно пытались попасть в дом молодой мамы, а между мужчиной и женщиной произошел довольно забавный диалог, как видно на обнародованном видео в Reddit.

Ролик с забавным поведением родственников стал вирусным — набрал почти 90 тыс. реакций на платформе. Ролик с названием "Видимся с ребенком впервые" начинается с того, что высокий темнокожий мужчина быстро бежит по крыльцу и нажимает кнопку вызова.

"POV: У твоей сестры родился первый ребенок, которая попросила не посещать их в течение 30 дней. Сегодня — 31-й день", — говорится в подписи к вирусному видео.

Затем заметно, что он держит бутылочку с жидкостью, вероятно антисептиком, и обрабатывает свои руки прозрачным веществом. Через несколько секунд в кадре появляется темнокожая женщина, которая догоняет мужчину, но ее избранник забавно не пропускает женщину, чтобы зайди в дом первым.

Впоследствии между ними происходит диалог, где темнокожий мужчина говорит, что следует обработать руки антисептиком женщине тоже. И в этот момент перед ним кто-то открывает дверь, поэтому родственник быстро пытается попасть внутрь.

Женщина взамен старается не пустить избранника в дом, держа за руку, и через несколько секунд отпускает мужчину. Пользователи пишут, что эти кадры были сняты в США и выложены молодой мамой с именем Джасмин, ролик которой набрал более 35 млн просмотров в Tiktok.

Что говорят в сети

В комментариях к вирусному видео, пользователи не сдерживали сарказма и смеха от увиденной ситуации. Больше всего юзерам понравились такие реплики:

"Кажется, там еще будет угощение десертом. Поэтому и летел мужик за ним";

"Родственники — это всегда комично, когда речь идет о ребенке";

"Вооооу, вот это разборки";

"Вот беда! Приехали родственники, начался праздник";

"Просто хохотал. Самый крутой приезд родственников в мире".

Ранее Фокус сообщал, как женщина поссорилась с собственной свояченицей. Причиной тому стало желание свояченицы также назвать своего ребенка именем, которое выбрала героиня истории.

Впоследствии стало известно, что семья поблагодарила соседей за терпение из-за новорожденного ребенка. Также супруги решили в знак понимания предоставить небольшой "крепкий" презент за все неудобства.