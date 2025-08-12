Родичі приїхали вперше побачити малюка: жінка показала кумедну поведінку гостей (відео)

В одному з американських міст сталася кумедна історія: родичі жінки Джасмін, яка нещодавно народила дитину, вперше приїхали навідати її та малого після 30 днів карантину. Наступного дня камера спостереження на дверях показала курйозну поведінку людей, яку висміяли користувачі.

Учасники події стрімко намагалися потрапити до будинку молодої мами, а між чоловіком і жінкою стався доволі кумедний діалог, як видно на оприлюдненому відео в Reddit.

Ролик з кумедною поведінкою родичів став вірусним — набрав майже 90 тис. реакцій на платформі. Ролик з назвою "Бачимося з дитиною вперше" починається з того, що високий темношкірий чоловік швидко біжить ганком і натискає кнопку виклику.

"POV: У твоєї сестри народилася перша дитина, яка попросила не відвідувати їх протягом 30 днів. Сьогодні — 31-й день", — йдеться в підписі до вірусного відео.

Потім помітно, що він тримає пляшечку з рідиною, ймовірно антисептиком, та обробляє свої руки прозорою речовиною. За кілька секунд у кадрі з'являється темношкіра жінка, яка наздоганяє чоловіка, але її обранець кумедно не пропускає жінку, аби зайди в будинок першим.

Згодом між ними стається діалог, де темношкірий чоловік говорить, що слід обробити руки антисептиком жінці теж. І в цю мить перед ним хтось відчиняє двері, тому родич швидко намагається потрапити всередину.

Жінка натомість старається не пустити обранця в дім, тримаючи за руку, та через кілька секунд відпускає чоловіка. Користувачі пишуть, що ці кадри було знято в США та викладені молодою мамою з іменем Джасмін, ролик якої набрав понад 35 млн переглядів у Tiktok.

Що кажуть в мережі

У коментарях до вірусного відео, користувачі не стримували сарказму та сміху від побаченої ситуації. Найбільше юзерам сподобалися такі репліки:

"Здається, там ще буде частування десертом. Тому й летів мужик за ним";

"Родичі — це завжди комічно, коли мова йде про дитину";

"Воооу, ось це розбірки";

"От халепа! Приїхали родичі, почалося свято";

"Просто реготав. Найкрутіший приїзд родичів у світі".

